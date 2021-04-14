Про які хвороби розповість пульс, і коли треба бігти до лікаря

Ритм серцевих скорочень, який можна визначити, вимірявши пульс, може вказати на проблеми з організмом і навіть бути симптомом серйозної хвороби. Як правильно виміряти пульс, і коли треба бігти до лікаря - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як правильно виміряти пульс

На шиї: притуліть вказівний і середній пальці до шиї збоку від трахеї.

На руці: поставте два пальці між кісткою і сухожиллям над променевою артерією, що розташована на стороні великого пальця зап'ястя.

Коли почуєте ритм, порахуйте кількість ударів за 15 секунд, а потім помножте це число на чотири - так ви дізнаєтеся, скільки разів за хвилину скорочується ваше серце.

Якою є нормальна частота серцевих скорочень?

Для дорослих і дітей від десяти років нормою буде число 60-100 ударів за хвилину. А от діти у віці 5-6 років в стані спокою мають 75-110 ударів за хвилину. Частота скорочень сповільнюється до підліткового віку, і це - природно.

Якщо серце б'ється надто швидко

Такий стан називається тахікардією, коли серце б'ється з ритмом 100-300 ударів за хвилину. Такий стан може бути після фізичного навантаження, стресу або підвищення температури. Подібні епізоди можуть закінчитися швидко і без наслідків.

Проте тахікардія стає проблемою, коли виникає часто, триває довго або ж супроводжується такими симптомами, як запаморочення, задишка, непритомність, біль або тиснення в грудях. При таких станах варто звернутися до лікаря, адже це може значити початок і прогресування захворювання серця.

Серце занадто повільно скорочується

Такий стан лікарі називають брадикардією, коли серце в стані спокою б'ється дуже повільно - менше 60 ударів за хвилину.

За словами кардіолога, брадикардія може бути викликана змінами в серці в результаті старіння, серцевих захворювань (наприклад, ішемічної хвороби серця чи інфаркту), проблем з щитовидною залозою або споживання ліків для лікування проблем з серцем або гіпертонії.