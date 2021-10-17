Які жирні продукти насправді корисні: ви будете здивовані

Авокадо

Як пояснила фахівець, цей продукт в рейтингу жирних займає найвищу позицію. Він сприяє зниженню рівня холестерину, зміцнює серцево-судинну систему і допомагає наситити організм такими важливими вітамінами, як К і В.

Рослинне і вершкове масло

Рослинна олія - продукт, який дуже важливий для зміцнення стінки судин і допомагає прискорити обмін речовин. А ось вершкове масло хорошої якості допомагає боротися із запальними процесами, насичує організм вітаміном Д, допомагає зміцнити кістки та підвищує імунітет.

Риба

Риба-джерело омега-3 і жирних кислот. Особливо корисні жирні сорти риби - скумбрія, лосось, сьомга. За словами медика, омега-3 допомагає зняти запальні процеси, сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань. Така риба також корисна для травлення, покращує стан шкіри, волосся і нігтів. Рекомендована доза вживання риби - два-три рази на тиждень.

Однак дієтолог попередила, що у вживанні жирних продуктів потрібно обов'язково знати міру і людям з хронічними захворюваннями варто проконсультуватися з лікарем.