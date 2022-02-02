На які захворювання можуть вказувати проблеми зі шкірою: названі неочевидні ознаки

Певні проблеми зі шкірою можуть говорити про розвиток внутрішніх захворювань. Люди часто не звертають увагу на малопомітні ознаки на шкірі або ж плутають ці симптоми з чимось іншим.

Які ознаки на шкірі вказують на захворювання, розповіли у виданні Medpravda.

Анемія

Дуже бліда шкіра, особливо на внутрішній стороні губ і на нижніх століттях говорять про розвиток анемії. Якщо при цьому ви часто відчуваєте втому, головний біль і у вас почали випадати волосся – потрібно терміново звернутися до лікаря, оскільки це явні ознаки анемії.

Це захворювання, при якому кількість еритроцитів або рівень гемоглобіну знижується набагато нижче норми.

Проблеми з щитовидною залозою

Більшість ендокринних захворювань супроводжується ознаками на шкірі. При гіпертиреозі або при підвищеній активності щитовидної залози, шкіра стає ніжна, тендітна, тепла і волога. Це супроводжується випаданням волосся і ламкістю нігтів.

При гіпотиреозі або при сповільненій активності щитовидної залози, шкіра стає бліда, холодна і лущиться, особливо на ліктях і колінах.

Цукровий діабет

При цукровому діабеті рівень глюкози в крові стрімко йде вгору і це призводить до дегенеративних змін в капілярах, артеріолах і венах.

Починається гіпоксія і порушення постачання шкіри поживними речовинами. Тому вона часто стає сухою, грубою і схильною до лущення. Часом цей симптом стає найпершою ознакою розвитку діабету.

Оперізуючий лишай

Такий лишай проявляється у вигляді хворобливих пухирів, які локалізується з одного боку і не виходять за середню лінію тіла.

Найчастіше таке подразнення з'являється в локалізації міжреберних нервів. Цей лишай дуже небезпечний для здоров'я.

Тромбоз

Шкірні проблеми можуть вказувати й на тромбоз глибоких вен і венозну тромбоемболію. Згустки всередині вен заважають крові текти по організму правильно і це порушує роботу всього тіла.

Зазвичай при тромбозі з'являється набряклість, відчуття натягнутості шкіри, невелике почервоніння і температура в кінцівки.