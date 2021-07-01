Які вакцини можуть довгі роки захищати від коронавірусу: вчені зробили несподівану заяву
Деякі вакцини від коронавірусу можуть захищати від існуючих варіантів COVID, кілька років або навіть все життя.
Про це пише The New York Times.
Які вакцини роками захищають від коронавірусу?
Як розповіли вчені з університету Вашингтона в Сент-Луїсі, що більшість пацієнтів, які отримали мРНК-вакцину, ними є Pfizer, Moderna, надалі не потребуватимуть ревакцинації. Однак, якщо у нинішнього коронавірусу не будуть з'являтися значні мутації.
Окрім того, для тих хто перехворів на коронавірус, а після щепився, може не знадобиться декілька доз навіть в разі значної мутації вірусу.
Як це пояснюють науковці
Вчені пояснили, що після зараження або вакцинації в лімфатичних вузлах особлива структура - так званий гермінативний центр, де розташовані B-лімфоцити, які відіграють значну роль в забезпеченні імунітету. Чим ширший їхній діапазон і чим довше цим клітинам доводиться бути залученими, тим більша ймовірність, що вони зможуть перешкоджати новим мутацій вірусу.
Науковці з'ясували, що через 15 тижнів після першої дози вакцини Pfizer / BioNTech гермінативний центр все ще перебував на достатній активній стадії у всіх 14 учасників дослідження. А кількість клітин імунологічної пам'яті, які визначають коронавірус, не зменшилася.
Як відзначають фахівці, зазвичай гермінативні центри "перебувають на піку" через один-два тижні після імунізації, а потім слабшають.
Раніше ми повідомляли, що у Києві відкриються міні-вакцинальні центри.
Також експерт спрогнозував дату нового спалаху коронавірусу в Україні.