Які вакцини можуть довгі роки захищати від коронавірусу: вчені зробили несподівану заяву

Деякі вакцини від коронавірусу можуть захищати від існуючих варіантів COVID, кілька років або навіть все життя.

Які вакцини роками захищають від коронавірусу?

Як розповіли вчені з університету Вашингтона в Сент-Луїсі, що більшість пацієнтів, які отримали мРНК-вакцину, ними є Pfizer, Moderna, надалі не потребуватимуть ревакцинації. Однак, якщо у нинішнього коронавірусу не будуть з'являтися значні мутації.

Окрім того, для тих хто перехворів на коронавірус, а після щепився, може не знадобиться декілька доз навіть в разі значної мутації вірусу.

Як це пояснюють науковці

Вчені пояснили, що після зараження або вакцинації в лімфатичних вузлах особлива структура - так званий гермінативний центр, де розташовані B-лімфоцити, які відіграють значну роль в забезпеченні імунітету. Чим ширший їхній діапазон і чим довше цим клітинам доводиться бути залученими, тим більша ймовірність, що вони зможуть перешкоджати новим мутацій вірусу.

Науковці з'ясували, що через 15 тижнів після першої дози вакцини Pfizer / BioNTech гермінативний центр все ще перебував на достатній активній стадії у всіх 14 учасників дослідження. А кількість клітин імунологічної пам'яті, які визначають коронавірус, не зменшилася.

Як відзначають фахівці, зазвичай гермінативні центри "перебувають на піку" через один-два тижні після імунізації, а потім слабшають.