Какие вакцины могут долгие годы защищать от коронавируса: ученые сделали неожиданное заявление
Некоторые вакцины от коронавируса могут защищать от существующих вариантов COVID, несколько лет или даже всю жизнь.
Об этом пишет The New York Times.
Какие вакцины годами защищают от коронавируса?
Как рассказали ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, что большинство пациентов, получивших мРНК-вакцину, ими являются Pfizer, Moderna, в дальнейшем не будут нуждаться в ревакцинации. Однако, если у нынешнего коронавируса не будут появляться значительные мутации.
Кроме того, для тех кто переболел на коронавирус, а после привился, может не понадобится несколько доз даже в случае значительной мутации вируса.
Как это объясняют ученые
Ученые пояснили, что после заражения или вакцинации в лимфатических узлах особая структура - так называемый герминативный центр, где расположены B-лимфоциты, которые играют значительную роль в обеспечении иммунитета. Чем шире их диапазон и чем дольше эти клетки должны быть вовлечены, тем больше вероятность того, что они смогут помешать новым мутациям вируса.
Ученые выяснили, что через 15 недель после первой дозы вакцины Pfizer / BioNTech герминативный центр все еще находился на достаточной активной стадии у всех 14 участников исследования. А количество клеток иммунологической памяти, которые определяют коронавирус, не уменьшилось.
Как отмечают специалисты, обычно герминативные центры "находятся на пике" через одну - две недели после иммунизации, а затем ослабевают.
Ранее мы сообщали, что в Киеве откроются мини-вакцинальные центры.
Также Эксперт спрогнозировал дату новой вспышки коронавируса в Украине.