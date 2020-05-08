Які квіти заборонено дарувати жінкам у віці: можуть образитися

При виборі квітів на подарунок для жінок у віці потрібно бути особливо уважними, оскільки недоречним букетом легко образити. В першу чергу, потрібно враховувати смакові уподобання одержувачки букета, але є і ряд "вікових заборон". Як правильно вибрати букет - читайте в матеріалі Styler.

Зазначимо, що через карантин в Україні обмежені точки продажу букетів, але деякі ринки уже відкрилися, супермаркети продають квіти в горщиках, також можна оформити онлайн-доставку.

Екзотичні рослини

Жінки у віці, як правило, консервативні, тому навряд чи зрадіють рослині-хижакові венерина мухоловка або "пляшковому" дереву. Флористи радять віддати перевагу класиці - троянди, тюльпани або інші сезонні квіти. В горщику це може бути бегонія, азалія, та ж сама орхідея, яка давно перестала бути екзотикою.

Зів'ялі квіти

Які би квіти ви не вибирали - зрізані або у вазоні - ніяких пониклих пелюсток. Якщо це квітучий вазон, вибирайте такий, який тільки починає цвісти. А при покупці зрізаних квітів, не дайте продавцю заговорити вам зуби і "втюхати" тижневої давності тричі реанімовані троянди. Зів'ялі квіти можуть бути сприйняті як натяк на в'янення самої одержувачки подарунка.

Зрізані або в горщику

З цього приводу існують різні думки. З одного боку, зрізаний букет швидко гине, що нагадає про швидкоплинність часу, але, з іншого боку, якщо ваша мама чи бабуся любить квіти, а вирощувати вазони - не дуже, то чому б не подарувати зрізаний букет. Ну а любительці повозитися в землі можна подарувати цикламен, камелію, пеларгонії або іншу квітучу радість.

Колірна гамма

Жовтий букет може навіяти думки про осінь і в'янення. Але, втім, є й інша думка, що цей колір "зігріває" і утихомирює. Тут все залежить, знову ж таки, від уподобань самої людини, але якщо ви їх не знаєте, краще вибрати інший колір.

Біла кольорова гамма підійде для жінок, що досягли кар'єрних висот та займають (займали) високу посаду. Білий букет говорить про повагу до одержувачки подарунка.

Можна зупинити свій вибір на строкатій колірній гамі. Такий букет натякне на те, що жінка все ще жіночна і може приваблювати. Але серйозним дамам все ж краще дарувати одноколірні букети.

Білі троянди продемонструють повагу

Строкаті гербери подарують радість і нагадають жінці, що вона молода і красива

Цикламен в горщику символізує родинні узи

Є також безпрограшний варіант, який до того ж можна обіграти при привітанні. Це підібрати квітку за знаком Зодіаку:

Овнам підійдуть фіалки,

Тельцям - конвалії,

Близнюкам - нарциси,

Ракам можна дарувати будь-які білі квіти,

Левицям - півонії,

Дівам - мати-й-мачуху,

Терезам - троянди,

Скорпіонам можна піднести гвоздики,

Стрільцям - нарциси,

Козероги не відмовляться від білих гвоздик,

Водолії - від фіалок,

Рибам можуть сподобатися крокуси

Раніше ми писали, які кімнатні рослини приносять в дім радість, достаток і багатство.