"Якісь дикі люди": у Бучі місцеві сваряться через гуманітарну допомогу (відео)

На відео видно, що біля житлових будинків зібралася велика кількість людей, які гучно сваряться.

Також машини нехтують правила дорожнього руху та залишають свої автомобілі проста на тротуарах, щоб забрати гуманітарну допомогу.

"Таке відчуття, що вони у нас в квартирі говорять, так це гучно. Машини паркують біля будинку, на тротуарі, щоб забрати цю гуманітарну допомогу. На зауваження у відповідь чуємо мат і прокльони. Люди оточили повністю весь будинок", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що схожа ситуація сьогодні була у в парку Ірпеня.

Там люди на автомобілях кілька разів приїжджали за допомогою.

"Це якісь дикі люди. Була і швидка і поліція. Але що вбило найбільше, так це те, що люди на таких джипах приїжджали за гуманітаркою, і робили по декілька ходок, щоб багажники собі напхати. Це просто позорище", - додали у мережі.