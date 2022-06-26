Які продукти не можна їсти в сильну спеку: можна сильно нашкодити здоров'ю

В Україну рухається спека до +35 градусів, і варто заздалегідь підготуватися до цього періоду. Медики нагадують, що в такі дні потрібно пити більше рідини, по можливості охолоджувати себе доступними засобами та правильно харчуватися.
Які продукти не можна їсти в сильну спеку - читайте в нашому матеріалі нижче.
У сильну спеку апетит зазвичай пропадає та організм починає вимагати щось холодне, іноді солодке - щоб підтримати сили. І деякі продукти можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям.
У спекотну погоду можуть бути головні болі, прискорене серцебиття, сонливість і занепад сил. Хочеться постійно пити та не залишати межі кімнат з кондиціонером. Але забувати про свіже повітря не рекомендується - прогулянку краще зробити вранці та ввечері. А щоб днем дихалося легше, потрібно відмовитися від деяких продуктів.
Організм перевантажений - він намагається охолодити вас і впоратися з навантаженням, в тому числі й через кількість води. А м'ясо - це білок, який засвоювати буде складно. Будь-яка м'ясна котлета буде нагрівати вас ще більше. Замініть м'ясо чимось більш легким.
Всі ці напої та солодощі дадуть вам прохолоди буквально на 10 хвилин, а потім вам стане знову жарко і сильніше, ніж було до того. Мало того, від різкого контрасту температури може розболітися голова, з'явиться нудота і слабкість.
У спеку всі напої повинні бути кімнатної температури або трохи прохолодніше. А цукор в цих продуктах перевантажить організм ще більше.
Солодкі та борошняні продукти призводять до зневоднення організму. Волога потрібна для перетравлення цих продуктів, а в спеку організм і так її втрачає багато. Постарайтеся обійтися без хліба, макаронів, пончиків і солодощів. Якщо зовсім ніяк - зведіть до мінімуму.
До там продуктів відносяться кавуни, Селера, спаржа, черешня, вишня, абрикоси. Категоричної заборони тут немає, але варто обмежити кількості - щоб не зневоднювати організм ще більше. Якщо ви з'їли миску улюбленої черешні, то не забудьте випити багато води - щоб заповнити втрати.
Гострі приправи, перець чилі, соуси - все це може викликати непередбачувані відчуття в сильну спеку. У таких продуктах міститься капсаїцин, який викликає прилив спека. А це означає, що при +35 вам стане ще спекотніше.
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