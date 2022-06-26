Які продукти не можна їсти в сильну спеку: можна сильно нашкодити здоров'ю

У сильну спеку апетит зазвичай пропадає та організм починає вимагати щось холодне, іноді солодке - щоб підтримати сили. І деякі продукти можуть спровокувати проблеми зі здоров'ям.

У спекотну погоду можуть бути головні болі, прискорене серцебиття, сонливість і занепад сил. Хочеться постійно пити та не залишати межі кімнат з кондиціонером. Але забувати про свіже повітря не рекомендується - прогулянку краще зробити вранці та ввечері. А щоб днем дихалося легше, потрібно відмовитися від деяких продуктів.

М'ясо

Організм перевантажений - він намагається охолодити вас і впоратися з навантаженням, в тому числі й через кількість води. А м'ясо - це білок, який засвоювати буде складно. Будь-яка м'ясна котлета буде нагрівати вас ще більше. Замініть м'ясо чимось більш легким.

Холодні соки, морси, компоти та морозиво

Всі ці напої та солодощі дадуть вам прохолоди буквально на 10 хвилин, а потім вам стане знову жарко і сильніше, ніж було до того. Мало того, від різкого контрасту температури може розболітися голова, з'явиться нудота і слабкість.

У спеку всі напої повинні бути кімнатної температури або трохи прохолодніше. А цукор в цих продуктах перевантажить організм ще більше.

Солодощі, випічка та борошняне

Солодкі та борошняні продукти призводять до зневоднення організму. Волога потрібна для перетравлення цих продуктів, а в спеку організм і так її втрачає багато. Постарайтеся обійтися без хліба, макаронів, пончиків і солодощів. Якщо зовсім ніяк - зведіть до мінімуму.

Сечогінні продукти

До там продуктів відносяться кавуни, Селера, спаржа, черешня, вишня, абрикоси. Категоричної заборони тут немає, але варто обмежити кількості - щоб не зневоднювати організм ще більше. Якщо ви з'їли миску улюбленої черешні, то не забудьте випити багато води - щоб заповнити втрати.

Гостра їжа

Гострі приправи, перець чилі, соуси - все це може викликати непередбачувані відчуття в сильну спеку. У таких продуктах міститься капсаїцин, який викликає прилив спека. А це означає, що при +35 вам стане ще спекотніше.