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В "Дії" з'явилося нововведення щодо COVID-сертифіката: кому це важливо

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Субота 30 квітня 2022 12:39
В "Дії" з'явилося нововведення щодо COVID-сертифіката: кому це важливо У "Дії" ввели нововведення (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У корисному для українців додатку "Дія" зараз нововведення. Воно стосується сертифіката вакцинації від коронавірусу. Тепер ковід-сертифікат, у якого закінчився термін дії, не буде зникати з програми - історія вакцинації від COVID-19 залишиться в смартфоні.

Про це повідомили прес-службі "Дії".

"Таким чином ми хочемо залишити в додатку історію вашої вакцинації від COVID", - повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Якщо у сертифіката закінчився термін

Якщо у сертифіката закінчився термін, і він зник з програми, його можна замовити знову - в розділі Послуги в додатку.

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу з відміткою "Термін дії сертифіката в України закінчився" не буде валідуватися, однак з ним можна отримати бустерну дозу, а не вакцинуватися заново.

Нововведення важливе для людей, які втратили зв'язок зі своїм сімейним лікарем або ж евакуювалися в межах України або за кордон.

"Вони зможуть показати медпрацівнику, скільки у них вакцин - одна, дві або бустерна доза", - додав Федоров.

Як ми раніше писали, українців попередили про важливі зміни про виплату пенсій.

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