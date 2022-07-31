Які напої покращують пам'ять і знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера: пийте їх щодня

Звичайні напої, які вживає людина майже щодня, можуть стати профілактикою проти хвороби Альцгеймера, Паркінсона і проблем з пам'яттю.

Про це для видання Eatthis розповіли автори підручника зі спортивного харчування.

За словами експерта Еммі Хадсон, ранкова чашка кави може стати відмінним доповненням до щоденного раціону корисних напоїв. Вона допоможе поліпшити здоров'я мозку, пам'ять і стане відмінною профілактикою для багатьох захворювань.

"У каві містяться потужні антиоксиданти, в тому числі корична кислота і поліфеноли, які знижують можливість пошкоджувати клітини", - стверджують експерти.

Дослідження показують, що регулярне вживання кави пов'язане зі зниженням ризику розвитку неврологічних захворювань, таких як хвороба Паркінсона та Альцгеймера.

Крім кави варто вживати щодня ще один напій - зелений чай. Він також покращує пам'ять і когнітивні здібності. А ще знижує симптоми тривоги та захищає від серцево-судинних захворювань.

"Зелений чай багатий на поліфеноли та антиоксиданти, які можуть захистити мозок від розумового занепаду і знизити ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона", - відзначають фахівці.

Зелений чай також допомагає знизити вагу - завдяки катехінам, які прискорюють метаболізм і мають протиракові властивості. А протягом дня чашка зеленого чаю допоможе підняти настрій і повернути працездатність.

Велика кількість антиоксидантів міститься в гранатовому соку. У напої, в якому немає цукру, консервантів і наповнювачів міститься в чотири рази більше антиоксидантів, ніж в зеленому чаї.

У багатьох країнах дуже популярний свіжовичавлений гранатовий сік - його роблять прямо у вас на очах. Стакан такого соку 2-3 рази в тиждень позбавить від когнітивних проблем надовго.