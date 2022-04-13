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Які дріжджі найкраще підходять для паски: не переплутайте

Фото: Які дріжджі найкраще підходять для паски (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Українці скоро пектимуть паски, аби відсвяткувати Великдень 2022. Особлива страва вимагає особливого підходу і підготовки. Вже зараз варто скласти список продуктів і почати збирати великодній кошик.

Які дріжджі підійдуть для найсмачнішої паски - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Для того, аби святкова випічка була й смачною й запашною, до вибору дріжджів слід поставитися дуже уважно.

Класична, "справжня", паска

Якщо ви любите класику і маєте час, візьміть живі (пресовані) дріжджі. Зараз вони продаються в маленьких брикетах.

Працюють такі дріжджі довго, але тісто стає ароматним вже на етапі підняття. Готові ж паски будуть ароматними і пишними.

Коли мало часу

Якщо поспішаєте, візьміть сухі швидкодіючі дріжджі. Вже за пару годин можна буде отримати готову паску.

Звісно ж, треба слідувати інструкції на упаковці, аби тісто не перебродило і паска не вийшла занадто пористою і її "не порвало".

Виростіть закваску самі

Це ті ж самі дріжджі, тільки вирощені вдома. Готувати її треба довго (близько тижня), закваска потребує постійного догляду, але м'якуш такої паски вас порадує.

Якщо часу нема зовсім

Тоді замініть дріжджі на розпушувач. Правда, це вже буде не зовсім паска, а кекс. Проте глазурь і посипка ситуацію може виправити.

Раніше ми писали про страсний тиждень по днях. Що і коли можна і не можна робити.

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