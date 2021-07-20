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Які документи свідчать про вакцинацію від коронавірусу: у МОЗ розповіли про два

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Україна, Вівторок 20 липня 2021 22:53
Які документи свідчать про вакцинацію від коронавірусу: у МОЗ розповіли про два Фото: в Україні є два документи про вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні є два документи, які свідчать про вакцинацію від коронавірусу.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" генеральна директорка директорату з розвитку цифрових трансформацій у МОЗ Марія Карчевич.

За її словами, в України є два документи про вакцинацію, які передбачені нормативно-правовою базою.

Так, перший - це міжнародний документ про вакцинацію, який передбачений міжнародними медико-санітарними правилами. Він видається лише в паперовій формі людині, яка отримала повний курс вакцинації.

Другий почали впроваджувати тільки з липня. Зокрема, мова йде про ковід-сертифікати, які видаються в цифровій формі через сервіс "Дія".

Ковід-сертифікат - це цифровий документ, в якому має бути інформація про вакцинацію і з яким у перспективі стануть можливі подорожі до ЄС.

"Зараз Україна перебуває на етапі бета-тестування функціоналу та оцінки технічної відповідності з боку Єврокомісії", - повідомила Карчевич.

Також вона додала, що відповідно до чинного законодавства, людина, яка отримала повний курс вакцинації, може отримати свідоцтво або у лікаря, який проводив вакцинацію, або у сімейного лікаря. Дані будуть генеруватися на основі інформації, що міститься в електронній системі Helsi.

Раніше ми повідомляли, що з 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі охочі віком від 18 років.

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Коронавірус Вакцинація
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