ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Какие документы свидетельствуют о вакцинации от коронавируса: в Минздраве рассказали о двух

Новина українською →
Украина, Вторник 20 июля 2021 22:53
Какие документы свидетельствуют о вакцинации от коронавируса: в Минздраве рассказали о двух Фото: в Украине есть два документа о вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине есть два документа, которые свидетельствуют о вакцинации от коронавирус.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" генеральный директор директората по развитию цифровых трансформаций в Минздраве Мария Карчевич.

По ее словам, у Украины есть два документа о вакцинации, которые предусмотрены нормативно-правовой базой.

Так, первый - это международный документ о вакцинации, который предусмотрен международными медико-санитарными правилами. Он выдается лишь в бумажной форме человеку, получившему полный курс вакцинации.

Второй начали внедрять только с июля. В частности, речь идет о ковид-сертификаты, которые выдаются в цифровой форме через сервис "действие".

Ковид-сертификат - это цифровой документ, в котором должна быть информация о вакцинации и с которым в перспективе станут возможны путешествия в ЕС.

"Сейчас Украина находится на этапе бета-тестирования функционала и оценки технического соответствия со стороны Еврокомиссии", - сообщила Карчевич.

Также она добавила, что в соответствии с действующим законодательством, человек, получивший полный курс вакцинации, может получить свидетельство либо у врача, проводившего вакцинацию, либо у семейного врача. Данные будут генерироваться на основе информации, содержащейся в электронной системе Helsi.

Ранее мы сообщали, что с 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие в возрасте от 18 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация
LITE
Праздник 20 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 20 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины