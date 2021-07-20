Какие документы свидетельствуют о вакцинации от коронавируса: в Минздраве рассказали о двух

В Украине есть два документа, которые свидетельствуют о вакцинации от коронавирус.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" генеральный директор директората по развитию цифровых трансформаций в Минздраве Мария Карчевич.

По ее словам, у Украины есть два документа о вакцинации, которые предусмотрены нормативно-правовой базой.

Так, первый - это международный документ о вакцинации, который предусмотрен международными медико-санитарными правилами. Он выдается лишь в бумажной форме человеку, получившему полный курс вакцинации.

Второй начали внедрять только с июля. В частности, речь идет о ковид-сертификаты, которые выдаются в цифровой форме через сервис "действие".

Ковид-сертификат - это цифровой документ, в котором должна быть информация о вакцинации и с которым в перспективе станут возможны путешествия в ЕС.

"Сейчас Украина находится на этапе бета-тестирования функционала и оценки технического соответствия со стороны Еврокомиссии", - сообщила Карчевич.

Также она добавила, что в соответствии с действующим законодательством, человек, получивший полный курс вакцинации, может получить свидетельство либо у врача, проводившего вакцинацию, либо у семейного врача. Данные будут генерироваться на основе информации, содержащейся в электронной системе Helsi.