Яка погода буде на вихідних і в День Незалежності: прогноз на наддовгий уїк-енд

Додамо, що синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища майже на всьому Лівобережжі в суботу - оголошено I рівень небезпеки ("жовтий"). Так, 21 серпня в східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях очікуються грози, а в окремих районах град і шквали до 20 метрів на секунду.

Погода в центральних регіонах

У суботу, 21 серпня, прогнозуються дощі та грози у Вінницькій, Полтавській та Дніпропетровській областях. 24 серпня, на День Незалежності, опади ймовірні лише у Вінницькій області. В інші дні очікується мінлива хмарність, буде сухо. Температура повітря в довгий уїк-енд в середньому складе близько +22... +26 градусів в денний час.

Погода в західних областях

На заході України погодні умови обіцяють бути непростими - заллють грозові дощі, і тільки в неділю, 22 серпня, істотні опади не очікуються. Стовпчики термометрів покажуть в середньому +22... +26 градусів, але 24-го в День Незалежності похолодає, особливо у Волинській та Рівненській областях (+16... +18 градусів).

Погода у північних регіонах

У Сумській області грозові дощі пройдуть у суботу, в інші святкові дні - без істотних опадів. А от у Житомирській, Київській та Чернігівській областях прогнозується погіршення погодних умов, і в День Незалежності ймовірні шквали, грози та дощі. Температура повітря буде поступово знижуватися: з +25... +27 градусів у суботу до +21... +23 градусів у вівторок.

Погода у східних областях

У суботу, 21 серпня, на сході України очікуються дощі та грози, можливий град. Але в інші три вихідні дні буде сухо і тепло. Стовпчики термометрів весь продовжений уїк-енд покажуть близько +25... +28 градусів.

Погода у південних регіонах

Значні опади у вигляді дощів і гроз очікуються лише в Запорізькій області та у Криму - і тільки 21 серпня. А в інші дні й в інших областях буде сухо. Температура повітря в найближчі три дні прогнозується близько +25... +29 градусів, а 24 серпня, на День Незалежності, посвіжіє ще максимум на пару градусів.