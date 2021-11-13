Як кат донецької "Ізоляції" два роки жив у Києві: Асєєв розкрив деталі затримання (відео)

За словами самого Асєєва, цей "Палич" (прізвисько Куликовського) в 2019 році дійсно виїжджав з Донецька до Росії, але незабаром приїхав до Києва. Достовірні дані про знаходження начальника "Ізоляції" в українській столиці журналіст отримав близько трьох тижнів тому.

Він звернувся до Христо Гроздєва з видання Bellingcat, який займається розслідуванням цієї справи, щоб уточнити інформацію, і незабаром отримав підтвердження.

"Наступного дня Христо мене зв'язав з людиною, яка мала відношення до спецоперації по "Паличу" в 2019 році. Це колишній співробітник спецслужб, який підтвердив, що з ним певний час працювали. Але потім його відсторонили", - розповів Асєєв.

На уточнююче запитання ведучого, що ж означає "з ним працювали?", журналіст відповів, що не хотів би вдаватися в подробиці, оскільки офіційна позиція СБУ не до кінця ясна.

Асєєв додав, що українські спецслужби "найімовірніше, 100% так... якийсь час" могли використовувати Куликовського як агента.

Колишній в'язень терористів визнав, що з цієї причини "ми дуже обережні в цих аналізах і оцінках, ми чекаємо позицію СБУ".

"Але річ у тому, що коли я дізнався про це достовірно, звертатися до Служби безпеки було б вже конфліктом інтересів. Ми пішли з цією людиною до керівництва МВС і попросили оперативний супровід", - розповів він та пояснив, що оскільки вони цивільні, то операцію із затримання проводити не можуть.

Через деякий час така інформація вийшла в СБУ, і співробітники спецслужби "почали його судорожно шукати... але природно, не знайшли", та знайшли людину, яка їм готова була передати ката з "Ізоляції" за певну суму грошей.

"Ми були готові вже гроші передати, але цей чоловік відмовився. Він сказав, що якщо я його зараз віддам Національній поліції, то Служба безпеки... самі розумієте як буде виглядати... І мені прямо сказали, що я сяду поруч з ним. Тому не потрібні ніякі гроші, я його відразу віддаю СБУ", - розповів він.

І того ж вівторка вночі Куликовського заарештували.

"Трагедія полягає в тому, що я досить випадково дізнався про те, що він у Києві. Від цього залежало моє звернення до Христо, від цього залежав його контакт. І фактично якби я не дізнався, він би жив на Позняках. У цьому трагедія", - резюмував Асєєв.

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Нагадаємо, у попередньому випуску доктор Комаровський відреагував на звинувачення анонімної організації "Бюро розслідувань щодо ковід-шахрайства".



А генерал Шаптала відповів на запитання глядача: чи будуть тепер українські військові масово застосовувати бойову безпілотну систему "Байрактар" у війні з Росією.



А ще прямо у ефірі Верещук поскандалила з Порошенком.



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