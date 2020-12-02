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Кадровий переворот: Степанова викрили у прем'єрських амбіціях

Київ, Середа 02 грудня 2020 16:41
Кадровий переворот: Степанова викрили у прем'єрських амбіціях
Фото: міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Styler

Степанов вже заручився підтримкою ряду впливових українських політичних фігур

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов планує зайняти пост прем'єр-міністра замість Дениса Шмигаля і активно формує коло своїх прихильників, повідомляє Telegram-канал "Легітимний".

Автори каналу стверджують, що Степанов вже заручився підтримкою ряду впливових українських політичних фігур. Зокрема, за їх інформацією, Степанов майже заручився підтримкою екс-глави МОЗ Уляни Супрун.

"Публічно Степанов критикує Супрун, а кулуарно веде з нею торги", - стверджують автори каналу.

Таким чином, пише "Легітимний", Степанов хоче заслужити довіру американського уряду.

Крім цього, Степанов нібито домовився з головним санлікарем Віктором Ляшком, щоб останній залишив претензії до посту міністра охорони здоров'я.

"У Степанова стоїть два завдання: 1) спробувати різко і непередбачувано отримати прем'єрське крісло, поки його опоненти не вважають його конкурентом у цій "грі". 2) використовувати цей кейс для торгів за збереження себе у кріслі міністра охорони здоров'я з можливістю отримати крісло віце-прем'єра, але зі збереженням за собою позицій у МОЗ", - прогнозують автори каналу.

Раніше РБК-Україна писало, що в останні тижні все частіше говорять про можливу відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, головна претензія до якого - погана організація боротьби з пандемією коронавірусу.

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Новини України Персони Максим СтепановПрем'єр-міністрМінстерство охорони здоров'я України

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