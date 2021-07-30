Кабмін змушує вчителів вакцинуватися. Інакше діти в школи не підуть (постанова)

Що сказано в постанові

Якщо який-небудь регіон України виходить із "зеленої зони" карантину, то відвідування закладів освіти і проведення в них різних масових заходів за участю учнів заборонять якщо у більш, ніж 20 відсотків персоналу установи не буде документів, що підтверджують повну вакцинацію. Тобто 80% вчителів повинні пройти повний курс вакцинації від коронавірусу. В іншому випадку - школа в карантин працювати не буде.

Також в постанові сказано, що українці, які повертаються додому з інших країн обов'язково повинні зробити тест на коронавірус по поверненню.

Нагадаємо, що обмеження "жовтої" зони адаптивного карантину діють і в "помаранчевій" і "червоній" зонах.

Постанова Кабміну (Скріншот)

Як навчатимуться діти у школах з 1 вересня

Школярі в Україні 1 вересня сядуть за парти в стандартному форматі, тобто в очному. Дистанційного навчання поки не передбачається.