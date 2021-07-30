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Кабмін змушує вчителів вакцинуватися. Інакше діти в школи не підуть (постанова)

Автор: Людмила Жукова

Кабінет Міністрів України оновив умови роботи шкіл в нашій країні в період карантину. Через проникнення штаму коронавірусу "Дельта" в країну, уряд готується до можливого нового карантину і обмежень.

Постанова Кабміну опублікована на сайті урядового порталу.

Що сказано в постанові

Якщо який-небудь регіон України виходить із "зеленої зони" карантину, то відвідування закладів освіти і проведення в них різних масових заходів за участю учнів заборонять якщо у більш, ніж 20 відсотків персоналу установи не буде документів, що підтверджують повну вакцинацію. Тобто 80% вчителів повинні пройти повний курс вакцинації від коронавірусу. В іншому випадку - школа в карантин працювати не буде.

Також в постанові сказано, що українці, які повертаються додому з інших країн обов'язково повинні зробити тест на коронавірус по поверненню.

Нагадаємо, що обмеження "жовтої" зони адаптивного карантину діють і в "помаранчевій" і "червоній" зонах.

Постанова Кабміну (Скріншот)

Як навчатимуться діти у школах з 1 вересня

Школярі в Україні 1 вересня сядуть за парти в стандартному форматі, тобто в очному. Дистанційного навчання поки не передбачається.

Як ми писали раніше, в Міністерстві освіти і науки України до нового навчального року розробили традиційні рекомендації для вчителів про організації виховного процесу в школі.

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школаВакцинація