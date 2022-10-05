ua ru
Ср, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какой лук самый полезный: красный, белый или зеленый?

Новина українською →
Среда 05 октября 2022 10:02
Какой лук самый полезный: красный, белый или зеленый? Фото: Какой лук самый полезный для здоровья (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Лук является основой многих блюд в Украине. Его используют для подлив, тушения, жарки и для салатов. С древних времен этот овощ считается отличным лекарством от многих заболеваний.

Какой именно лук самый полезный для здоровья, рассказала врач-терапевт Мария Вороненко.

Белый лук

Сок этого овоща имеет свойства природного антибиотика, который способен защищать организм от инфекций и простуд. А еще в белом луке есть вещества, которые помогают бороться с раковыми клетками.

Репчатый лук

Обычный лук отлично усиливает обмен вещества. А еще положительно влияет на сердце благодаря калию, магнию, цинку и витаминам группы В.

Зеленый лук

В нем содержится огромное количество полезных витаминов и микроэлементов - витамины А и В, фитонциды, железо, цинк, фтор, магний.

Красный лук

В такой луковице содержится почти в два раза больше природных антиоксидантов, чем в других видах лука. Польза в этом случае состоит в активизации в организме процесса выработки цистеина, который способствует снижению уровня интоксикации внутренних органов и потери веса.

Именно это вид лука является самым полезным, так как для природного окрашивания в красных луковицах присутствует антоцианы и квертецины.

По данным WebMed, антоцианы и квертецины обладают противовоспалительным действием, помогают уменьшить отеки, убивают раковые клетки и даже справляются с контролем уровня сахара в крови.

Кстати, ранее мы писали о том, как в считанные минуты замариновать лук.

А еще рассказывали о том, какие продукты вам помогут быстро согреться.

Читайте РБК-Украина в Google News
лук