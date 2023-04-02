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Какая температура тела человека считается нормальной: и это не 36,6 градусов

Почему не стоит верить норме температуры тела в 36,6 градусов (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В обществе уже много лет установлено правило о том, что температура тела 36,6 - это норма. Однако устанавливать этот параметр в виде нормы совершенно неправильно, так как у каждого человека температура может быть сугубо индивидуальной.

Какая же температура тела является нормальной для человека, рассказал доктор медицины Дональд Форд в комментарии для Health Essentials.

Почему не 36,6 градуса?

Споры о том, какая температура тела является нормой для человека, не утихают уже много лет. И ученые отмечают - в данном вопросе важен индивидуальный подход.

Дело в том, что температура тела может зависеть от множества важных факторов - пола, возраста, страны проживания и факторов окружающей среды. Поэтому мнение о норме в 36,6 градуса - не является аксиомой.

У каждого человека нормальная температура тела может быть разной, и она может меняться - в течении всей жизни. Более того - даже время года и период суток может на нее повлиять.

Какая температура является нормальной

Стандартное 36,6 - это общепринятое среднее значение. Его установили в качестве стандарта много лет назад, когда еще не было доступа к многочисленным исследованиям и анализам.

По мнению ученых, реальная норма температуры тел сейчас может колебаться от 36,1 до 37,2 градуса. И она может прыгать - вверх или вниз.

"Но бывают случаи, когда у совершенно здорового человека температура тела может быть немного выше или немного ниже даже этих параметров", - утверждает доктор медицины Дональд Форд.

Он добавил, что температура тела может отличаться и в соответствии с возрастом. Норма выглядит вот так:

  • Дети младшего возраста: от 35,5 до 37,5
  • Дети старшего возраста и взрослые - от 36,4 до 37,6
  • Пожилые люди - от 35,8 до 36,9

По словам доктора Форда, для точного измерения температуры стоит использовать тот градусник, который кладут под язык. Так данные будут более точными, чем те, которые вы получили во время измерений с внешней стороны тела.

А вот когда температура повышается быстро и резко, независимо от постоянной нормы, это указывает на то, что организм борется с каким-то вирусом.

Кстати, ранее мы писали о том, как определить высокую температуру тела, если градусника нет под рукой.

А еще рассказывали о том, почему бывает пониженная температура тела.

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