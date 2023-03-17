Не связано с переохлаждением: Комаровский рассказал, почему бывает низкая температура тела
Доктор Комаровский рассказал, почему у людей бывает низкая температура тела. По словам врача, средняя температура тела у людей на Земле заметно уменьшается.
Об этом заслуженный педиатр рассказал в своем видео на YouTube-канале.
Какая температура является нормой
Врач сообщил, что сейчас чаще всего случается нормальная температура не 36.5, а 36.4. Все дело в том, что в последнее время люди стали толще и меньше двигаются, и находятся в комфортных условиях, когда не нужно вырабатывать тепло.
Современные исследования показывают, что нормальная температура тела колеблется от 36.1 и до 37.2, если измерять в подмышечной впадине.
Причины низкой температуры
Утром и натощак температура тела может снижаться на один градус.
"Если вы обнаружили на термометре температуру 36.1 или 36.2 это не является жуткой странностью", - рассказал Комаровский.
Но если вы регулярно обнаруживаете на градуснике ниже 36.1, то вам нужно задуматься.
Есть болезни, понижающие температуру тела, а также лекарства.
Лекарства - это нейролептики. Если речь о болезнях - то это гипотиреоз.
Напомним, что Комаровский назвал 4 основных правила питания для пожилых людей.
До этого Комаровский рассказал, безопасно ли на самом деле делать маникюр.