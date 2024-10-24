Какая молитва исполняет желание? Узнайте, к кому обращаться с просьбой

Молитва к Иисусу Христу

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Не гнівайся на моє сердечне прохання, а й не відмов в нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і уникнення всіх демонічних прірв. Нехай все задумане збудеться і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва к Ангелу Охраннику

Звертаюся до тебе, мій заступник, ангел-охоронець. Один ти знаєш, як я хочу виконання свого бажання. Бажаю я, щоб (вимовляєте коротко то, чого хочете). Допоможи мені здійснити задумане, направ мене на шлях істинний, захисти мене від бід і заздрісників, звільни мій шлях для моїх дій! Від себе обіцяю, що буду приймати і використовувати всі твої дари. На благо мені і всьому світу. Нехай буде так!

Чудотворная молитва святому Николаю

Святий Миколай Чудотворець, угоднику Господній! За життя свого ти не відмовляв людям у проханнях їхніх, так і нині допомагаєш всім стражденним. Благослови мене, раба Господнього (ім’я) на виконання бажання потаємного мого. Проси Господа Нашого про дарування милості і благодаті Його. Нехай не залишить Він прохання моє бажане. В ім’я Господа Нашого. Амінь.

Молитва к Святой Марте

Свята Марта, Ти Чудотворна! Звертаюся до тебе по допомогу! І повністю в моїх потребах, і будеш мені помічницею в моїх випробуваннях! З вдячністю обіцяю тобі, що буду цю молитву всюди поширювати! Покірно, слізно прошу - втішай мене в моїх турботах і тяготах! Покірно, заради великої радості, яка наповнила твоє серце, слізно тебе прошу - клопочи про мене і мою сім’ю, щоб ми зберегли нашого Бога в своїх серцях і тим собі заслужили Врятованого Всевишнього Посередництва, перш за все при тій турботі, яка мене зараз обтяжує (говоримо бажання). Слізно тебе прошу, Помічницю в кожній потребі, переможи Ти тяготи так, як Ти перемагала змія, доки не лежав біля Твоїх ніг! Амінь.

Молитва благодарности

Господи, Ісус Христос, Матінка Пресвята Богородиця і всі Небесні Сили! Дякую Вам за ваше милосердя до мене рабі Божої (ім’я) і членам моєї родини! Дякую за Ваше благословення, спасибі Вам за те, що ви оберігає і рятуєте мене рабу Божу (ім’я) і членів моєї сім’ї від марної наклепу, від будь-якого лиха, від псування, від пристріту жіночого - чоловічого, від в’язниці, від злиднів, від марної смерті, від закляття, від прокляття, від наклепів, від заговорів, від злих лихих людей, від чаклунів, від відунів, від баби простоволоски, від дівки самокрутки, від заздрісників і ненависників, від ворогів видимих ​​і невидимих. Дякую Вам за те, що Ви допомогли мені рабі Божої (ім’я) і членам моєї сім’ї позбутися недуг, від ворогів, від злих чар, і так далі. Дякую Вам за те, що Ви допомогли у праці, в навчанні, в бізнесі, в сімейних відносинах і так далі. Спасибі Вам, що Ви наповнили мій дім щастям, любов’ю, благополуччям! Відтепер і довіку століть. Во ім’я Отця і Сина І Святого духа. Амінь.