Какая болезнь томатов может быстро уничтожить весь урожай: как этого избежать

Фитофтороз - грибковое заболевание, что может быть в помидорах, которое за короткий период способно уничтожить полностью весь урожай. Следует знать нюансы как этого избежать, однако если томат уже "заболел" нужно знать о методах борьбы.

О том, что делать в таком случае рассказали садоводы популярному британскому изданию Express.

Что известно о фитофторозе

По словам экспертов, чтобы помидоры хорошо росли и дали хороший урожай, нужен регулярный полив и подкормка.

Несмотря на то, что эта культура проста в выращивании и очень полезна, она может страдать рядом проблем с листьями, которые могут привести к полной гибели овоща, однако этого можно избежать.

Главная проблема - это томатная болезнь (фитофтороз), поскольку она непосредственно поражает плоды.

В основном это проблема с помидорами, которые растут в открытом грунте. Края листьев становятся коричневыми, а плоды развиваются с чёрными пятнами. Вам нужно будет удалить любые пораженные участки, как только вы их заметите.

К сожалению, нет органического лечения от фитофтороза, но некоторые новые сорта могут с этим справиться.

Фитофтороз чаще всего встречается в теплую влажную погоду и в некоторые годы может повлечь за собой почти "полную потерю урожая", поэтому важно быть всегда готовыми относительно болезни.

Срезка листьев может немного замедлить развитие болезни, но не искоренит проблему.

Как бороться с этой болезнью

Если у вас есть какие-то пораженные культуры, собирайте плоды с них как можно скорее. После того как растение заболело, вполне возможно, что плоды также будут поражены, даже если они не проявят никаких симптомов.

Обрежьте старые и пожелтевшие листья кустов томатов, чтобы улучшить их "кровообращение". Чтобы предотвратить распространение грибка, листья можно опрыскать лимонным соком или уксусом.

Первые симптомы заболевания могут появиться в апреле или мае, но в основном они проявляются в июне или июле и могут прогрессировать довольно быстро.

Чтобы избежать этого заболевания, старайтесь не намачивать листья при поливе, что особенно важно при вечернем поливе.

Кроме того, старайтесь срывать зараженные листья, как только их увидите. Кроме болезней, садоводам следует следить за любыми вредителями, которые могут попасть на их растения, включая улитки.

Остерегайтесь улиток, а если их увидите - избавьтесь. Если вы выращиваете помидоры в теплице, нужно проверить растения на наличие тли, белокрылки и красного паутинного клеща.

Влажная теплица и мытье растений мыльной водой поможет избежать красных паутинных клещей.