Яка хвороба томатів може швидко знищити весь врожай: як цього уникнути

Фітофтороз - грибкове захворювання, яке може бути в помідорах, що за короткий період здатне знищити повністю весь врожай. Варто знати нюанси як цього уникнути, однак якщо томат вже "захворів" потрібно знати про методи боротьби.

Про те, що робити в такому випадку розповіли садівники популярному британському виданню Express.

Що відомо про фітофтороз

За словами експертів, щоб помідори добре росли та дали гарний врожай, потрібен регулярний полив та підживлення.

Попри те, що ця культура проста у вирощуванні та дуже корисна, вона може страждати від низки проблем із листям, які можуть призвести до повної загибелі овоча, однак цього можна уникнути.

Головна проблема - це томатна хвороба (фітофтороз), оскільки вона безпосередньо вражає плоди.

Здебільшого це проблема з помідорами, які ростуть у відкритому грунті. Краї листя стають коричневими, а плоди розвиваються з чорними плямами. Вам потрібно буде видалити будь-які уражені ділянки, як тільки ви їх помітите.

На жаль, не існує органічного лікування від фітофторозу, але деякі нові сорти можуть з цим впоратись.

Фітофтороз найчастіше зустрічається в теплу вологу погоду і в деякі роки може спричинити майже "повну втрату врожаю", тому важливо бути напоготові.

Зрізання листя може трохи сповільнити розвиток хвороби, але не викорінить проблему.

Як боротися з цієї хворобою

Якщо у вас є якісь уражені культури, збирайте плоди з них якомога швидше. Після того, як рослина захворіла, цілком імовірно, що плоди також будуть уражені, навіть якщо вони не проявлять жодних симптомів.

Обріжте старе та пожовкле листя кущів томатів, щоб покращити їхній "кровообіг". Щоб запобігти розповсюдженню грибка, листя можна обприскати лимонним соком або оцтом.

Перші симптоми цього захворювання можуть з’явитися у квітні або травні, але в основному вони проявляються в червні або липні та можуть прогресувати досить швидко.

Щоб уникнути цього захворювання, намагайтеся не намочувати листя при поливі, що особливо важливо при вечірньому поливі.

Крім того, намагайтеся зривати заражені листя, як тільки їх побачите. Крім хвороб, садівникам слід стежити за будь-якими шкідниками, які можуть потрапити на їхні рослини, включаючи слимаків.

Стережіться слимаків, а якщо їх побачите - позбудьтесь. Якщо ви вирощуєте помідори в теплиці, вам потрібно перевірити рослини на наявність попелиці, білокрилки та червоного павутинного кліща.

Волога теплиця та миття рослин мильною водою допоможе уникнути червоних павутинних кліщів.