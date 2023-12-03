Как встретить период простуд во всеоружии: вот, что вам точно пригодится

Запаситесь расходными материалами

Будьте готовы к началу сезона простуд - запаситесь салфетками, мылом для рук, дезинфицирующими средствами, бумажными полотенцами и носовичками. В доме должны быть под рукой дополнительные защитные маски, одноразовые перчатки.

Подумайте о том, чем можно отвлечься самому или разнообразить досуг детей - головоломки, книжки-раскраски, фильмы.

Проверьте свою аптечку

Убедитесь, что она содержит обезболивающие, жаропонижающие, леденцы от горла, средства для промывания носа - все то, чем пользуется ваша семья во время борьбы с вирусами или гриппом. Проверьте правильные дозы в зависимости от возраста и веса, не дублируются ли какие-то лекарства. Поищите термометр и убедитесь в его работоспособности.

Будьте строги в мытье рук

Грязные руки быстрее распространяют простуду и грипп. Попросите всех членов семьи тщательно мыть руки с мылом в течение 20 секунд - после прихода с улицы, перед приемом пищи, после туалета.

Планируйте свои больничные дни

Возможно, вам понадобится несколько выходных. Если вы сейчас еще не заболели, то возможно, придется заботиться о больных детях. Подумайте об этом сейчас, чтобы избежать лишнего стресса во время болезни. Узнайте, какая политика у вас на работе в отношении больничных дней? Придется ли брать выходные за свой счет? Сколько дней больничного вам оплатят?

Выстройте поддержку

Возможно, вам понадобится сторонняя помощь. Заручитесь поддержкой членов семьи, чтобы они могли присмотреть за детьми, если те заболеют или смогут их забрать из школы, если заболеете вы. Спросите у ближайших друзей и соседей, смогут ли они отвести ребенка на кружки и секции, если вы заболеете.

Дезинфицирование

Не нужно тратить свой день на опрыскивание каждой поверхности дезинфицирующим средством. Стоит лишь раз в день протирать таким средством все, к чему прикасаются часто - дверные ручки, пульты, телефоны.

Перейдите на бумажную продукцию

Если в доме все заболели, переходите на бумагу. В ванной используйте для рук бумажные полотенца, замените стаканы бумажными и выбрасывайте их после использования. У вас будет меньше риска обмениваться микробами.

Заполните холодильник и кладовую

Запаситесь легкими в приготовлении продуктами на обед и ужин на случай, если вам понадобится несколько дней отдохнуть и восстановиться без готовки на кухне. Имейте под руками любимые напитки и закуски своих детей.

Отдых

Если вы пытаетесь вылечиться от простуды и гриппа или пытаетесь избежать заболеваний - высыпайтесь. И обязательно укладывайте детей спать вовремя.

Прививка

По возможности, сделайте прививку от гриппа себе и своим детям. Она не гарантирует, что вы не заразитесь, но даст вам возможность пройти через болезнь быстро и без последствий.