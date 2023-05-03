Как остановить старение и уменьшить свой биологический возраст: эксперт назвал 4 способа

Как уменьшить свой биологический возраст

Совет Синклера по обращению вспять вашего биологического возраста заключается в том, чтобы заниматься физической активностью.

Упражнения решают все, поскольку помогают поддерживать мышечную массу, улучшают здоровье сердца и уменьшают воспаление.

Аэробные упражнения рекомендуются три раза в неделю, они могут включать в себя:

Плавание

Бег

Быстрая ходьба

Езда на велосипеде.

Также рекомендуется периодическое голодание, чтобы замедлить скорость старения.

53-летний Дэвид Синклер (фото: instagram.com/davidsinclairphd)

"Я стараюсь уложить свой основной прием пищи в несколько часов в день, когда это возможно. И этот период голодания также оказал большое влияние на мой предполагаемый биологический возраст", - расксазал Синклер.

Что касается любимых напитков Синклера, то это две чашки зеленого чая матча в день.

Хотя исследования его антивозрастных свойств еще не завершены, чай матча действительно содержит антиоксиданты, которые могут помочь остановить повреждение клеток.

Синклер также обращает внимание на фактор стресса, поскольку хронический стресс связан с воспалением. Поэтому старайтесь минимизировать переживания и стресс в вашей жизни!

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