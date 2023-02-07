Как понять, что женщина нравится мужчине: маленькие незаметные детали

В самом начале отношений понять, нравитесь ли вы новому знакомому, не всегда представляется возможным. Когда мужчина проявляет явные знаки внимания - обычно вопросов не возникает. Но бывает так, что женщина озадачена поведением мужчины, а спросить напрямую не решается.

Наклоняется во время разговора

Если человек испытывают симпатию к другому человеку, он инстинктивно наклоняется к нему во время разговора. Если парень внимательно слушает, а при ответе приближается к тебе - верный признак, что ты ему небезразлична.

Его тело расслаблено

Обрати внимание на положение тела - если мужчина расслаблен и ловит возможность повернуться к тебе, то это хороший знак. Когда мужчина напряжен и отклоняет свое тело от тебя - либо симпатии нет, либо он находится в очень сильном волнении и едва с ним справляется.

Он смотрит в глаза

Зрительный контакт очень важен и является психологическим приемом многих людей. Обрати внимание, как мужчина смотрит во время общения. Если он задерживает взгляд на твоем лице даже после того, как ты отвела глаза - это говорит о серьезных чувствах. Если он не смотрит в глаза и отводит взгляд, когда ты смотришь - либо очень стеснительный, либо не так уж ты ему и нравишься.

Он смотрит на тебя украдкой

Если мужчина находится на другом конце комнаты, но напрямую с тобой не говорит, и при этом украдкой смотрит в твою сторону - будь уверена, он испытывает к тебе симпатию.

Он выделяет тебя среди других

В большой компании мужчина находит способ провести с тобой минутку наедине, спросить как дела. Или же он поднимает в компании темы, которые прямо или косвенно тебя касаются. Он отвечает на твои вопросы, смеется над твоими шутками - этот мужчина точно очарован тобой.

Активно планирует встречи

Если ты познакомилась с парнем онлайн или же вы пересекаетесь на работе, в общей компании, в учебном заведении, то понять его намерения очень сложно. После первой чашки кофе он начинает планировать совместные вечера - в кино, в парк отдыха, на каток. Можешь быть уверена, ему точно нужно намного больше, чем одна ночь.

Связь в соцсетях

После знакомства он старается поддерживать общение онлайн - в мессенджере или соцсетях. Например, лайкает и комментирует фото и посты, пишет первым, присылает смайлики или картинки. Все это говорит о том, что он пытается сблизиться с тобой.

Он быстро отвечает на сообщения

Важный знак - скорость ответа на сообщение или звонок. Если это происходит быстро, и ты знаешь, что он точно занят на работе, то поздравляем - он точно заинтересован в вашем общении.

Он поддерживает разговор

Мужчины немногословны, но порой из них сыплются вопросы и информация. Особенно такие вещи заметны в переписке - он не просто переписывается с тобой, а задает дополнительные вопросы, поднимает новые темы, дает развернутые ответы.

Если сообщения скатываются к односложным ответам и смайликам, то он явно не заинтересован в вашем общении.

Он откровенен

Вы знакомы всего несколько дней, а он уже успел рассказать о потере любимого пса в детстве, о своих переживаниях в юности и поделился планами на будущее - ты точно ему очень нравишся. И если парень очень откровенен - спроси его о чувствах напрямую.