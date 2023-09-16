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Как понять, что человек вам лжет и к чему это может привести

Почему люди врут (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Популярный путь к временному выигрышу - ложь. Однако, в долгосрочной перспективе это может нанести непредсказуемый ущерб.

Об этом сообщила психолог Ирина Кулик в Instagram.

Потеря доверия

Ложь подрывает основу отношений, будь то личные или профессиональные.

Психолог говорит, когда вас поймают на лжи, доверие к вам разрушится и восстановить его может быть тяжело. К тому же вам больше не будут доверять люди.

Сложность управления ложью

По словам эксперта, когда вы начинаете врать, вам приходится придумывать все больше историй и запоминать их во избежание обнаружения.

Также это становится трудным заданием и может вызвать постоянный стресс.

Моральные проблемы

Ложь может нанести вред вашей совести и этике. После того, как вы врали, вы можете чувствовать чувство вины.

Разрушение отношений

У вас есть шансы потерять близкие отношения с людьми, которые узнают о вашей лжи.

К тому же честность и открытость обычно являются лучшими фундаментами для крепких отношений.

Эксперт добавила, что отсутствие лжи способствует созданию открытого и здорового общения, позволяя вам выстроить прочные отношения и поддерживать доверие. Следует помнить, что честность всегда остается лучшим выбором.

Признаки, что вам врут

Скрещенные руки

Скрещенные руки - один из наиболее очевидных признаков того, что человек не настроен на беседу. Такой жест может свидетельствовать не только о лжи, но и о том, что человек явно не в восторге от беседы и намеренно что-то скрывает.

Человек закрывает лицо

Когда собеседник не настроен быть откровенным или просто хочет скрыть некоторую информацию, это подсознательно отображается на лице и микромимике. Человек часто бессознательно прикасается ко рту, носу, может почесать нос или подбородок.

Блуждающий взгляд

Блуждающий взгляд часто является признаком не лжи, а активного поиска какого-либо решения. Чем серьезнее проблема, над которой работает мозг, тем активнее рождаются зоны возбуждения в коре головного мозга.

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