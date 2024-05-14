Как понять, что у вас дефицит кальция: самые важные признаки

Кальций для организма человека очень важен. Если его недостаточно, то вы не просто будете чувствовать слабость, а могут появиться и другие неприятные симптомы.

Как вовремя распознать дефицит кальция в организме и что нужно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Почему кальций так важен

Кальций является одним из самых известных минералов, и он участвует во многих функциях организма. Он не только играет важную роль в построении и поддержании здоровья костей и зубов, но также в свертываемости крови, защите от воспалений и аллергий, активности мышц и нервов, а также функций сердца, легких и почек.

Как организм реагирует на недостаток кальция

Если в крови недостаточно кальция, организму приходится полагаться на свои запасы кальция и вытягивать его из костей. Поэтому дефицит кальция значительно увеличивает риск переломов костей и способствует развитию остеопороза.

Существует много причин, почему в организме образовывается дефицит кальция. В этом может быть виновато несбалансированное питание, чрезмерное употребление кофе, дефицит витамина D или повышенное выведения кальция почками.

Слишком низкая физическая активность или заболевание почек, щитовидной железы - также часто приводят к дефициту кальция.

Дефицит кальция может проявляться различными симптомами.

К ним относятся:

мышечные судороги

покалывание в руках и ногах

проблемы с зубами

усталость

трудности с концентрацией внимания

остеопороз

выпадение волос

ломкость ногтей

Проблемы с сердцем и кровообращением, проблемы с кожей, расстройства пищеварения или психологические проблемы также могут указывать на дефицит кальция.

Какие продукты помогут насытить организм кальцием

Чтобы предотвратить или противодействовать дефициту кальция, важно есть продукты, которые богаты на этот полезный минерал.

Это не только молочные продукты, такие как сыр, йогурты и молоко, а и зеленые овощи: брокколи, капуста, руккола или шпинат, орехи, семена, травы (петрушка и укроп). Минеральная вода также является хорошим источником кальция.

Суточная потребность взрослого человека составляет 1000 миллиграммов.

Если употребления продуктов с кальцием недостаточно, то только врач может вам прописать прием специальных добавок.

Какие продукты выводят кальций из организма

Существуют продукты, которые медики называют "похитителями" этого минерала из организма. Они мешают усвоению кальция в организме.

К ним относятся: напитки с кофеином и безалкогольные напитки, слишком большое количество алкоголя, плавленый сыр, фастфуд, колбасные изделия.