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Как понять, что болит именно сердце, а не что-то другое

Как понять, что болит сердце (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Боль в сердце часто маскируется под другие проблемы с организмом. Человек может не придавать симптомам значения и при этом теряет ценное время.

О том, как понять, что болит именно сердце, рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.

Какая боль в сердце

Когда сердце болит, то вы чувствуете боль на большом участке тела (размером с ладонь) - за грудиной или слева, может быть за лопаткой. Кроме того:

  • От смены положения вы не чувствуете облегчения.
  • Боль не меняется при дыхании.
  • Болевые ощущения может отдавать в левую руку, плечо, лопатку, шею.
  • Он будет усиливаться при физических нагрузках.

"Сердце не болит одной точкой, которая проходит при вдохе, выдохе или когда вы наклоняетесь. Это - межреберная невралгия или остеохондроз", - говорит медик.

Боли может не быть даже при инфаркте

Иногда ишемия или инфаркт бывают совсем без боли. Чаще всего у людей, у которых сахарный диабет длительный период.

Если при болях вы примете нитроглицерин под язык, 5-7 минут полежите и боль пройдет, тогда точно болит сердце. Дальше нужно разбираться, почему.

Главные причины:

  • Повышенное давление
  • Коронаросклероз, от которого идет ишемия и через какое-то время будет инфаркт

Как болит сердце при инфаркте

Человек испытывает опоясывающую боль, его

бросает в холодный пот, возникает слабость, падает давление.

В таком случае немедленно следует вызвать скорую, принять нитроглицерин.

Чем будет меньше промежуток времени между стентированием и началом инфаркта, тем больше вероятность, что не будет рубца на сердце.

Поэтому при болях в сердце обязательно нужно сделать:

  • кардиограмму
  • УЗИ сердца

Если есть какие-то проблемы, нужно походить с холтером сутки, чтобы отследить работу сердца в динамике.

Затем нужно нормализовать давление, сесть на диету и не забывать о дозированных физических нагрузках.

Врач говорит, если следовать этим советам, сердце прослужит много лет.

Ранее врач рассказал о признаках слабого сердца, которые вы можете не замечать.

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