Как сделать плоский животик после 40 лет: ключевые советы от экспертов

С возрастом становится сложнее поддерживать плоский животик, особенно после 40 лет, когда обмен веществ замедляется, а гормональные изменения влияют на накопление жира в области живота. Однако эксперты отмечают, что правильный подход к питанию, физической активности и образу жизни может помочь достичь желаемых результатов.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает действенные советы для хорошего пресса людям 40+.
Стресс и недосыпание могут способствовать накоплению жира в области живота из-за повышения уровня кортизола - гормона стресса.
Внимательность к гормональным изменениям
После 40 лет изменения в гормональной системе, в частности снижение уровня эстрогена у женщин, могут способствовать накоплению жира. Консультация с врачом и проведение гормональных анализов помогут разработать индивидуальный подход.
Вода - ваш союзник
Питьевая вода помогает избежать вздутия живота, улучшает обмен веществ и способствует выведению токсинов. Рекомендуется выпивать 1,5-2 литра воды в день.
Достижение плоского животика после 40 лет требует терпения и регулярности. Результат зависит от ежедневного соблюдения рекомендаций.
Плоский живот после 40 лет - это не миф, а достижимая цель при условии сбалансированного питания, активного образа жизни и внимания к здоровью. Начните с небольших изменений уже сегодня, и результат не заставит себя ждать!
Узнайте о вещи №1, которая нужна для потери веса по мнению тренера.
Вам будет интересно прочитать о 4 простых советах, которые сожгут кучу калорий.
В материале использованы источники - New York Post, Shape, Health News.