Как сделать идеальное селфи: простые советы, чтобы вас заспамили лайками

Мечтаете о селфи, которое соберет не только лайки, но и море комментариев? Все, что вам нужно, это несколько простых советов по ракурсу, освещению и позированию. Открываем секреты идеального фото, которое будет привлекать внимание и вызывать восхищение у ваших подписчиков.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Purewow предоставляет простые советы, как сделать красивые фото с первого раза.

Найдите правильный ракурс

Секрет успешного селфи начинается с угла съемки. Никогда не снимайте себя снизу вверх - это деформирует лицо и подчеркивает не те детали. Лучше всего держать камеру на уровне глаз или чуть выше.

Такой угол заставляет вас слегка приподнять подбородок, вытягивая линию челюсти. Кроме того, тело кажется более компактным, а лицо - более выразительным. Присмотритесь к ракурсу - он способен изменить все!

Правильный ракурс - гарантий успеха (фото: purewow.net)

Используйте режим "0.5"

Функция "0.5" на смартфоне - не просто забава поколения Z, а настоящая волшебная палочка для селфи. Благодаря широкоугольному объективу на 13 мм, изображение становится динамичным, а тело - стройнее. Рука, держащая телефон, превращается в элегантную линию, которая ведет к вашему лицу.

Этот эффект удлинения добавляет кадру глубины и стиля. Даже при случайной позе, результат получается оригинальным и неординарным. Экспериментируйте - "0.5" редко подводит!

Используйте функцию "0.5" на смартфоне (фото: purewow.net)

Включите сетку кадрирования

Сетка в настройках камеры - это ваша новая суперсила. Она делит экран на девять одинаковых частей, что помогает соблюдать правило третей. Размещайте ключевые элементы (глаза, улыбку, серьги) на точках пересечения линий - это создает визуальный баланс.

Такой прием мгновенно придает вашим фото профессиональный вид. Даже самое простое селфи становится более художественным и изысканным. Снимайте как будто невзначай - и выглядите идеально.

Правильно используйте сетку кадрирования (фото: purewow.net)

Используйте штатив

Хотя это и селфи, не обязательно держать телефон в руке. Используйте треногу или хотя бы подставку, и сразу откроется простор для творчества. Освобожденные руки - это новые ракурсы, жесты, возможность сделать позу более живой.

А если еще и включить таймер или серийную съемку, можно выбрать лучший кадр из десятка. Вы сможете совершенствовать позу постепенно, не переживая о держании камеры. И да, это все еще селфи - просто более прокачанное.

Штатив поможет сделать хорошее фото (фото: purewow.net)