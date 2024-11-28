Как сделать главный экран на телефонах Android уникальным: 4 крутых способа

Ваш смартфон - это не только средство связи, но и отражение вашей индивидуальности. Главный экран на Android можно настроить так, чтобы он не только выглядел уникально, но и был максимально удобным в использовании.

Про способы, с помощью которых можно сделать ваш экран смартфона по-настоящему неповторимым, РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

Организуйте свои приложения

Новые приложения будут появляться на вашем домашнем экране по умолчанию, но вы можете отключить эту функцию. Чтобы управлять этим на телефонах Pixel, нажмите и удерживайте пустую часть домашнего экрана, затем выберите “Настройки домашнего экрана” и “Добавлять значки приложений на домашний экран”. На телефонах Samsung откройте “Настройки” и выберите “Домашний экран”, “Добавлять новые приложения на домашний экран”.

На телефонах Pixel вы можете добавлять приложения на домашний экран, нажав и удерживая их в меню приложений, а затем перетащив на главный экран. На телефонах Samsung нажмите и удерживайте приложение в меню приложений, затем выберите “Добавить на главный экран”.

Нажмите, удерживайте и перетащите любой ярлык приложения на одном из ваших домашних экранов, чтобы переместить его в другое место.

Для создания папки на домашнем экране, перетащите приложения друг на друга; перетащите их обратно, чтобы вернуть их на домашний экран.

Каждый домашний экран имеет сетку, но вам не нужно заполнять все слоты приложениями. Вы также можете изменить размер сетки в настройках: на телефонах Pixel перейдите в “Обои и стиль”, “Домашний экран” и “Сетка приложений”, а на устройствах Samsung Galaxy выберите “Домашний экран” и “Сетка домашнего экрана”.

Расстояние между приложениями на главном экране можно регулировать (фото: Lifehacker)

Добавьте виджеты

Настоящее творчество с домашним экраном начинается с добавления виджетов. Их можно размещать в разных положениях и часто устанавливать различных размеров: доступные вам виджеты зависят от установленных приложений и того, что разработчики сделали доступным.

На телефонах Pixel и Samsung удерживайте пустую часть домашнего экрана, затем нажмите “Виджеты”, чтобы увидеть доступные варианты. Виджеты организованы по приложениям: чтобы поместить один из них на домашний экран, нажмите и удерживайте его, а затем перетащите в нужное положение.

В некоторых случаях вам потребуется настроить виджет после его размещения (например, выбрать метку, которую вы хотите видеть в виджете Gmail).

Нажмите, удерживайте и перетащите любой виджет на одном из ваших домашних экранов, чтобы переместить его в другое место или изменить размер - ручки появятся по краям, если виджет можно изменять в размере.

Виджеты можно удалить с домашних экранов так же, как и приложения: нажмите и перетащите на “Удалить” (телефоны Pixel) или нажмите и удерживайте, затем выберите “Удалить” (телефоны Samsung).

Если вы используете One UI от Samsung, вы получаете дополнительную функцию виджетов: стеки. Как следует из названия, это виджеты в одном и том же месте, между которыми можно переключаться.

Чтобы создать стек, нажмите и удерживайте виджет, затем выберите “Создать стек”. Если у вас уже есть несколько виджетов, расположенных друг над другом, опция изменится на “Редактировать стек”.

Виджеты, которые вы увидите, будут зависеть от установленных у вас приложений (фото: Lifehacker)

Обои и цвета

За вашими приложениями и виджетами находятся обои и цветовая тема. На телефонах Pixel откройте “Настройки”, затем “Обои и стиль”: здесь вы можете выбрать фоны для экрана блокировки и домашнего экрана (нажмите “Еще обои”, чтобы получить больше вариантов).

Ниже также можно выбрать цветовую схему - вы увидите несколько вариантов, подходящих к выбранным обоям, но вы можете выбрать любые цвета, которые вам нравятся.

На экране обоев есть опция “Тематические значки”, которая попытается придать иконкам на вашем домашнем экране оттенок, соответствующий выбранным вами обоям и цветам Android.

Эти экраны выглядят немного по-другому, если вы используете телефон Samsung Galaxy: это снова “Обои и стиль” в меню “Настройки”, но вам нужно нажать “Изменить обои”, чтобы увидеть больше вариантов изображений, и “Цветовая палитра”, чтобы выбрать цветовые схемы. Как и на телефонах Pixel, вы можете выбрать цвета, которые соответствуют вашим обоям, или что-то другое.

Телефоны Samsung имеют дополнительное меню настроек под названием “Темы”, где вы можете управлять комбинациями обоев, цветов и значков (очень похоже на темы рабочего стола Windows). Вы можете получить доступ к целому ряду сторонних тем, большинство из которых платные. Они будут применять фоны обоев, графику значков и цветовые схемы ко всему интерфейсу вашего телефона.

Android позволяет вам выбрать цветовую схему, соответствующую вашим обоям (фото: Lifehacker)

Больше возможностей для настройки

Если у вас телефон Android, вы можете использовать еще больше возможностей для настройки. Например, вы в состоянии изменить размер текста на экране и других элементов. На телефонах Pixel перейдите в “Настройки”, затем “Экран и яркость” и “Размер шрифта и текста”. На телефонах Samsung откройте “Настройки” и выберите “Экран”, “Размер шрифта и стиля”.

Изменения, внесенные здесь, повлияют на текст, виджеты и значки, которые вы видите на своих домашних экранах. В этих же меню отображения вы также можете получить доступ к темному режиму, который придает всем экранным элементам (включая на домашнем экране) более темный вид. Вы даже можете запланировать включение темного режима в определенное время.

Существуют сторонние лаунчеры, которые полностью заменяют и переделывают ваши домашние экраны, придавая телефону новый свежий вид. Smart Launcher и Nova Launcher - два из старейших и самых популярных.

Вы также можете довольно легко переключаться между лаунчерами на домашнем экране: на телефонах Pixel откройте “Настройки”, затем выберите “Приложения”, “Приложения по умолчанию” и “Домашнее приложение”.

Если вы используете телефон Samsung, в настройках выберите “Приложения”, “Выбрать приложения по умолчанию” и “Домашнее приложение”. Каждый отдельный лаунчер также будет иметь свои собственные настройки, к которым можно получить доступ с этих же экранов.

Размер и стиль шрифта также можно настроить (фото: Lifehacker)