Как утром поднять ребенка в садик или школу без слез и капризов: лучшие советы родителям

Установите четкий режим

Это простой, но очень действенный совет. Старайтесь приучить ребенка ложиться и просыпаться в одно и то же время. Даже в выходные дни и каникулы, потому что именно стабильный график помогает организму адаптироваться и просыпаться с утра будет значительно легче, а вечером отход ко сну также обойдется без капризов.

Будильник - только родителям

Не используйте будильники в детской комнате. Сначала должны проснуться родители, а затем спокойно разбудить ребенка. Особенно это касается детей, которые ходят в детский сад или в младшую школу. Звон может стать для малыша стрессом и знаком того, что уже нужно немедленно вставать. А вот нежные объятия и слова мамы - вызывают другие эмоции.

Покой и медлительность

Заложите на подъем ребенка определенное время - от 15 до 30 минут (это зависит от вашего малыша). Не делайте ничего резко, не повышайте голос, не включайте сразу свет, не стягивайте одеяло, не вытаскивайте ребенка с кровати.

Погладьте ребенка по руке и тихонько назовите его имя. Затем немного громче позовите ребенка. Ваши движения должны быть нежными, ласковыми, спокойными.

Уделите хотя бы 5 минут с утра, чтобы полежать вместе, пообниматься. Поговорите с ребенком о чем-нибудь приятном, обсудите меню на вечер, например. Это снизит раздражение и подарит хорошее настроение вам обоим.

Утренние ритуалы

Спланируйте четко все утренние ритуалы, чтобы ребенок знал, что должен делать после того, как встал с кровати. К примеру, вы вместе идете умываться или вместе застилаете кровать. Или выбираете одежду на день.

Привлекайте ребенка

Утро должно ассоциироваться у ребенка с чем-нибудь приятным. Это может быть совместное приготовление завтрака, зарядка под музыку, прогулка с собакой вместе. Можно спеть песню или ребенок может что-нибудь нарисовать, пока вы готовите завтрак. Как вариант - пишите для ребенка записки, которые давайте прочесть утром или готовьте маленькие мелкие сюрпризы.

Позаботьтесь о себе

Ребенок очень четко улавливает настроение и состояние родителей - поэтому если вы проснулись с раздражением и в таком настроении пошли его будить, он тоже будет раздраженным и капризным.

Желательно утром успеть уделить время себе - и это не о приготовлении завтрака всей семье или мытье посуды. Это о том, что доставляет удовольствие - утренний душ, уход за собой, йога, чашка кофе в тишине.

Будьте примером

Дети подражают нашему поведению, эмоциям и привычкам. Если для родителей утро - очень сложное и не радостное время или испытание на стойкость, то и ребенок будет утро воспринимать так же. А утро - это время, когда вы можете пообщаться, побыть вместе, построить планы на день, получить заряд энергии. Встречайте новый день с позитивом.