Эти проверенные советы помогут экономить на коммунальных услугах

Расходы на коммунальные услуги в Украине увеличиваются с каждым годом. Но сейчас оплатить тарифы ЖКУ стало для некоторых непосильной задачей. Война, инфляция, девальвация гривны – все это сильно повлияло не только на экономику, но и на кошелек обычного украинца.

О том, как снизить расходы на коммуналку и сэкономить на счетах, читайте в материале Styler ниже.

Действенные советы для экономии на коммуналке

Экономия на коммунальных услугах позволяет снизить расходы на платежи за электроэнергию, газ, воду и другие услуги. Это помогает снизить нагрузку на бюджет семьи, освобождая средства на другие нужды.

Консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению, организатор дискуссионного клуба "Полтава" Александр Золотухин уверен: основное правило экономии – это уменьшить потребление.

"Меньше использовать свет, вообще его выключать, если этого нет нужды. Хотя холодильник, стиральная машина все равно должны работать", – говорит он.

По словам эксперта, нужно снизить количество стирок в стиральной машине и пытаться запускать стирку раз в неделю.

То же касается и правил потребления воды.

"Не принимайте ванну, замените ее на короткий душ. Можете даже набрать одно ведро воды - и мыться, поливая себя из кружки. Посуду мойте в миске, предварительно набрав туда воду", - советует Золотухин.

Он также рекомендует покупать меньше продуктов, чтобы полностью не загружать холодильник. Тогда устройство будет работать не по своему максимуму.

Не забивайте холодильник продуктами (иллюстративнное фото: Freepik)

Своими лайфхаками по экономии на коммуналке поделилась со Styler и дизайнер интерьера Оливия Буберенко.

Вот ее советы по практической экономии

С умом подойдите к вопросу сбережения на коммунальных счетах и научитесь сознательно отслеживать свои действия (вышли из комнаты – выключили свет, почистили зубы или помыли посуду – выключили воду, пока не пользуетесь и т.д.).

Периодически осуществляйте контроль показателей счетчика (например, раз в неделю). Это отличная практика для осознания издержек.

По возможности установите энергосберегающую технику (типа А+) или хотя бы проверьте состояние имеющейся техники на работоспособность (отремонтируйте стиральную машинку и т.п.).

Установите сантехнику с экономией воды: туалет с двумя разными кнопками, душ с регулировкой интенсивности подачи воды и прочее.

Используйте энергосберегающие лампы вместо традиционных.

Если вы живете в частном доме, по возможности приобретите солнечные панели, ветряные мельницы и т. д. Или рассмотрите возможность приобретения электроэнергии из альтернативных источников у соседей (или знакомых) или создания так называемых энергетических сообществ.

Выключайте электроприборы от сети, если не пользуетесь, или приобретите "умные" розетки.

Устраните любые щели и проемы в дверях и окнах.

Используйте термос, если часто пьете горячие напитки, чтобы меньше пользоваться чайником.

Используйте грелки или бутылки с горячей водой в холодное время года.

Мойте посуду, набрав воду в раковину и закрыв ее.

Используйте темную форму для запекания продуктов, покрасьте батареи в темный цвет – все, что аккумулирует тепло, должно быть темным для лучшего поглощения и удержания тепла.

Используйте стиральную машину только тогда, когда она полностью заполнена, и выбирайте минимальную температуру для стирки.

Включайте стиралку, когда она полностью заполнена (иллюстративная фотография: Freepik)

Добавим, что экономия на коммуналке помогает не только снизить затраты на ЖКУ и уберечь деньги, но и является важным шагом к сохранению окружающей среды - за счет уменьшения использования природных ресурсов и выбросов вредных веществ.