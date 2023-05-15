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Эти проверенные советы помогут экономить на коммунальных услугах

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Украина, Понедельник 15 мая 2023 20:00
Эти проверенные советы помогут экономить на коммунальных услугах Украинцам дали советы, как экономить на коммуналке (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

Расходы на коммунальные услуги в Украине увеличиваются с каждым годом. Но сейчас оплатить тарифы ЖКУ стало для некоторых непосильной задачей. Война, инфляция, девальвация гривны – все это сильно повлияло не только на экономику, но и на кошелек обычного украинца.

О том, как снизить расходы на коммуналку и сэкономить на счетах, читайте в материале Styler ниже.

Действенные советы для экономии на коммуналке

Экономия на коммунальных услугах позволяет снизить расходы на платежи за электроэнергию, газ, воду и другие услуги. Это помогает снизить нагрузку на бюджет семьи, освобождая средства на другие нужды.

Консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению, организатор дискуссионного клуба "Полтава" Александр Золотухин уверен: основное правило экономии – это уменьшить потребление.

"Меньше использовать свет, вообще его выключать, если этого нет нужды. Хотя холодильник, стиральная машина все равно должны работать", – говорит он.

По словам эксперта, нужно снизить количество стирок в стиральной машине и пытаться запускать стирку раз в неделю.

То же касается и правил потребления воды.

"Не принимайте ванну, замените ее на короткий душ. Можете даже набрать одно ведро воды - и мыться, поливая себя из кружки. Посуду мойте в миске, предварительно набрав туда воду", - советует Золотухин.

Он также рекомендует покупать меньше продуктов, чтобы полностью не загружать холодильник. Тогда устройство будет работать не по своему максимуму.

Эти проверенные советы помогут экономить на коммунальных услугах

Не забивайте холодильник продуктами (иллюстративнное фото: Freepik)

Своими лайфхаками по экономии на коммуналке поделилась со Styler и дизайнер интерьера Оливия Буберенко.

Вот ее советы по практической экономии

С умом подойдите к вопросу сбережения на коммунальных счетах и научитесь сознательно отслеживать свои действия (вышли из комнаты – выключили свет, почистили зубы или помыли посуду – выключили воду, пока не пользуетесь и т.д.).

Периодически осуществляйте контроль показателей счетчика (например, раз в неделю). Это отличная практика для осознания издержек.

По возможности установите энергосберегающую технику (типа А+) или хотя бы проверьте состояние имеющейся техники на работоспособность (отремонтируйте стиральную машинку и т.п.).

Установите сантехнику с экономией воды: туалет с двумя разными кнопками, душ с регулировкой интенсивности подачи воды и прочее.

Используйте энергосберегающие лампы вместо традиционных.

Если вы живете в частном доме, по возможности приобретите солнечные панели, ветряные мельницы и т. д. Или рассмотрите возможность приобретения электроэнергии из альтернативных источников у соседей (или знакомых) или создания так называемых энергетических сообществ.

Выключайте электроприборы от сети, если не пользуетесь, или приобретите "умные" розетки.

Устраните любые щели и проемы в дверях и окнах.

Используйте термос, если часто пьете горячие напитки, чтобы меньше пользоваться чайником.

Используйте грелки или бутылки с горячей водой в холодное время года.

Мойте посуду, набрав воду в раковину и закрыв ее.

Используйте темную форму для запекания продуктов, покрасьте батареи в темный цвет – все, что аккумулирует тепло, должно быть темным для лучшего поглощения и удержания тепла.

Используйте стиральную машину только тогда, когда она полностью заполнена, и выбирайте минимальную температуру для стирки.

Эти проверенные советы помогут экономить на коммунальных услугах

Включайте стиралку, когда она полностью заполнена (иллюстративная фотография: Freepik)

Добавим, что экономия на коммуналке помогает не только снизить затраты на ЖКУ и уберечь деньги, но и является важным шагом к сохранению окружающей среды - за счет уменьшения использования природных ресурсов и выбросов вредных веществ.

Раньше мы писали о том, когда в Украине увеличат тарифы на коммунальные услуги и чего нам ждать.

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