Как найти любовь: эксперт дала 9 советов для тех, кто устал от одиночества

Эксперт по отношениям Элизабет Стоун рассказала, как найти любовь и улучшить жизнь. Она советует следовать 9 простым правилам. Благодаря им вы забудете об одиночестве.

Всегда доверяйте своей интуиции. Не заставляйте себя делать то, что вам не нравится. Если вы не хотите общаться с каким-то человеком, не стоит над собой издеваться. Не бойтесь вычеркивать из жизни тех, с кем вами не по пути. В одиночестве вы точно не останетесь.

Живите здесь и сейчас. Говорите "да", когда хотите согласиться на приглашение, но почему-то стесняетесь. Не жалейте времени на приключения и не прячьтесь от этого мира дома. Простое приглашение на прогулку или выставку может принести вам судьбоносную встречу.

Не забывайте о своих интересах (фото: freepik.com)

Не бойтесь жить иначе, смените прежний график. Если вы ходите в одно и то же кафе по четвергам, попробуйте отправиться туда в среду или субботу. Не стоит жить по строгому плану, будьте гибкими и не теряйте возможность встретить новых людей.

Будьте благодарны за то, что уже имеете. Люди часто не ценят те блага, которые у них есть. Благодарите жизнь за все возможности и радуйтесь каждому моменту. Так вы сможете привлечь еще больше позитива.

Не довольствуйтесь малым и правильно расставляйте приоритеты. Постарайтесь четко решить, чего вы хотите от жизни и отношений. И не прогибайтесь под чужие стандарты, если они противоречат вашим. Однако завышать требования не стоит, так вы рискуете сильно разочароваться, найдите золотую середину.

Эксперт раскрыла секрет счастья (фото: freepik.com)

Не бойтесь ошибаться и начинать все "с нуля". Если у вас было одно неудачное свидание, то это не значит, что вам не суждено встретить свою любовь. Не бойтесь знакомиться с новыми людьми и не запирайте сердце на замок.

Верьте в себя. Счастливые люди, которые нашли свою вторую половинку, никогда не сомневаются в том, что они заслуживают счастья. Не теряйте чувство собственного достоинства и не давайте себя в обиду.

Не зацикливайтесь на негативе. Если вы постоянно будете думать о плохом, то ничего хорошего с вами точно не произойдет. Не сравнивайте своего нового партнера с бывшими и всегда помните, что новые отношения никак не должны напоминать вам о тех, кого уже нет в вашей жизни.

Как найти мужчину (фото: freepik.com)

Никогда не забывайте о том, что приносит вам счастье. Не стоит жертвовать своими увлечениями или друзьями ради новых отношений. Не позволяйте себя менять и не отказывайтесь от того, что вам нравится.