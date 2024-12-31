Как заставить приложения на вашем MacBook “летать”: эффективный способ

Как использовать App Tamer для экономии системных ресурсов

После установки App Tamer работает полностью через строку меню. Вы можете нажать на значок в строке меню в любое время, чтобы увидеть список всех текущих приложений и узнать, сколько энергии они потребляют.

Для удобства вы можете воспользоваться строкой поиска, чтобы найти приложения, вызывающие перегрузку системы, или прокрутить список всех запущенных приложений, чтобы определить, на какие из них стоит обратить внимание (Chrome).

Когда вы найдете приложение, которое потребляет слишком много системных ресурсов, нажмите на него и выберите “Замедлить это приложение”, если оно использует много ресурсов. Под этой опцией находится ползунок, с помощью которого можно задать процентное значение - максимальный процент ресурсов процессора, который может использовать это приложение.

Для простых программ, таких как утилиты для управления строкой меню, можно установить значение 5 процентов или даже меньше.

Для большинства пользователей браузеры, скорее всего, окажутся на первом месте в списке потребителей ресурсов. В этом случае App Tamer предлагает несколько дополнительных опций. После установки лимита использования CPU вы увидите две дополнительные настройки:

Не замедлять и не останавливать, если воспроизводится звук

Останавливать или замедлять только тогда, когда приложение скрыто

Первая опция полезна, чтобы браузер не замедлялся до состояния "улитки" во время просмотра Netflix. Вторая позволяет ограничивать использование процессора приложением только тогда, когда оно не используется активно.

Благодаря таким детализированным настройкам вы сможете избежать ситуации, когда App Tamer замедляет приложения без необходимости.

Важно отметить, что App Tamer не считает приложение "скрытым", если вы просто свернули его или переключились на другое окно. Для App Tamer приложение становится скрытым только после того, как вы вручную его скроете.

Чтобы обойти это ограничение, App Tamer позволяет автоматически скрывать приложения, которые были неактивны определенное время. Эта настройка доступна в меню "В режиме ожидания” в том же окне, где вы ограничиваете ресурсы процессора.

Еще одна полезная функция App Tamer - автоматическое закрытие приложений, которые долго остаются неактивными. Эта возможность работает аналогично MagicQuit.

Как использовать App Tamer для экономии системных ресурсов (фото: Lifehacker)

Настройки для максимального использования App Tamer

Одна из лучших продвинутых настроек App Tamer позволяет выбрать, какие ядра процессора может использовать приложение. Процессоры Mac имеют ядра производительности и ядра эффективности, и с помощью этой функции вы можете направить ресурсоемкие приложения на ядра производительности, а относительно легкие апускать исключительно на ядрах эффективности, чтобы увеличить время работы от батареи.

В настройках App Tamer также есть несколько интересных опций. На странице Control вы можете задать различные условия для работы функций App Tamer.

Например, можно отключить любой тип регулирования, если MacBook подключен к зарядке и уровень заряда батареи выше определенного значения. Кроме того, вы можете настроить задержку перед началом ограничения ресурсов.

Идеальным вариантом будет настроить запуск App Tamer при включении Mac. Это позволит приложению работать без перерывов и выполнять свои задачи автоматически.

Настройте App Tamer для максимального использования (фото: Lifehacker)