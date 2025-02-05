Эволюция образа. Как Камилла превратилась из "третьей лишней" в королеву Британии

Начало отношений с принцем Уэльским

Они встретились в 1971 году. А впервые их представили друг другу в доме их подруги Луисии Санта-Крус. Будущие супруги стали близкими друзьями и в конце концов начали встречаться, и об этом хорошо знали в кругу знакомых пары.

Когда Чарльз и Камилла уже официально подтвердили, что они вместе, то они стали регулярно встречаться на матчах по поло на лужайке Смита в Виндзорском большом парке, где Чарльз тогда часто играл в поло. Также они посещали ночной клуб "Аннабель".

Чарльз III и королева Камилла (фото: Getty Images)

Когда отношения перешли на новый этап, Чарльз познакомился с семьей Камиллы в Плумптоне, а также сам познакомил ее с некоторыми членами своей семьи. Связь между ними прервалась после того, как будущий король уехал за границу, чтобы присоединиться к королевскому флоту в начале 1973 года. После этого их общение резко закончилось.

Роберт Лейси в своей книге "Ее Величество Королева Елизавета II" писал о том, что, возможно, так произошло потому, что Чарльз рано познакомился с Камиллой и не просил ее ждать его, когда уехал за границу.

Некоторые источники также предполагали, что королева Елизавета II не одобряла их брак, поскольку хотела, чтобы старший сын женился на одной из внучек своей близкой подруги, леди Фермой. Однако большинство королевских экспертов все же сходились во мнении, что если бы Чарльз и Камилла на тот момент хотели пожениться или пытались это сделать, то им бы запретили, поскольку некоторые дворцовые придворные считали Камиллу недостойной роли жены будущего монарха.

Когда Чарльз услышал о помолвке Камиллы с Эндрю Паркером-Боулзом в 1973 году, то написал лорду Маунтбеттену о том, что надеется, что "ощущение пустоты со временем пройдет". В августе 1979 года Маунтбеттена убила Временная Ирландская республиканская армия. Чарльз тяжело переживал его смерть и якобы возобновил отношения с Камиллой для утешения.

В этот период среди близких друзей Паркера-Боулза начали появляться слухи о том, что Камилла и принц Уэльский возобновили романтические отношения. Как сообщалось в некоторых источниках, муж Камиллы одобрял это общение, поскольку и сам имел многочисленных любовниц на протяжении всего брака с законной избранницей.

Отношения становятся публичными

В 1981 году Чарльз женился на леди Диане Спенсер. Публично известными в прессе отношения Камиллы и Чарльза стали после публикации книги "Диана: ее настоящая история", которая вышла в 1992 году. В следующем году в СМИ разразился скандал из-за прослушивания и последующей публикации телефонного разговора Чарльза и Камиллы, который получил название "Камиллагейт". Эта ситуация нанесла ущерб популярности будущему королю, и в СМИ начали негативно высказываться о Камилле.

В 1994 году Чарльз наконец подтвердил свои отношения с миссис Паркер-Боулз, сказав, что она "является его замечательным другом". Позже будущий король Британии признался, что его отношения с ней возобновились после того, как брак с Дианой фактически распался.

После громкого развода с Дианой в 1996 году и ее трагической гибели в 1997 году общественность оставалась крайне негативной к Камилле. Ее называли "разлучницей" и обвиняли в разрушенном браке принца и народной любимицы леди Ди.

Чарльз III и королева Камилла (фото: Getty Images)

Превращение в приемлемую в монархии фигуру

С годами Чарльз постепенно вводил Камиллу в публичную жизнь, поскольку хотел быть рядом с этой женщиной. Изменить отношение людей она смогла, в том числе, благодаря благотворительной деятельности и участию в официальных мероприятиях. Пойти под венец паре наконец удалось в 2005 году, а королева Елизавета II со временем начала признавать роль избранницы своего сына в монархии.

Камилла активно занималась поддержкой социальных инициатив, в частности в сфере борьбы с домашним насилием, а также вопросами здравоохранения и образования. Скромное поведение и естественность помогли ей постепенно изменить отношение британцев к себе.

Королева-консорт Камилла (фото: Getty Images)

Официальное признание статуса

После смерти Елизаветы II - в сентябре 2022 года - принц Чарльз стал королем Великобритании, а его избранница получила титул королевы-консорт. Это событие дало понять, что она таки получила официальный статус в королевской семье.

Коронация состоялась в мае 2023 года и стала своеобразной кульминацией их долгого пути как пары. Камилла, чье имя ассоциировалось со скандалами, со временем таки стала одной из ключевых фигур в королевской семье. Она изменила свой публичный мидж благодаря преданности обязанностям, мудрости и терпению.

Стиль королевы Камиллы

Известно, что королевская особа прибегает к некоторым хитростям, чтобы выглядеть как можно лучше. Команда стилистов подбирает для нее гардероб в поездки и на светские мероприятия, а стилист Миранда Голдер рассказывала о том, что Камилла знает, какие трюки ей стоит использовать в своих нарядах.

Рост избранницы Чарльза - 172 см, и чтобы казаться выше, она часто носит одежду в стиле кимоно из шифона или тафты, которые визуально удлиняют силуэт. Например, на свадьбе с Чарльзом королевская особа появилась в вышитом пальто в стиле кимоно и выглядела действительно удивительно, как для невесты в возрасте.

Чарльз III и королева Камилла в день свадьбы (фото: Getty Images)

Королева-консорт Камилла (фото: Getty Images)

Кроме того, специалист говорила и о том, что Камилле подходит одежда, которая имеет слегка открытое декольте. Она также носит часть украшений Елизаветы II, но несмотря на это у королевы-консорт есть и собственные любимые аксессуары, которым она остается преданной и надевает довольно часто.

На фото, которые публикуют в сети, можно увидеть, что представительница монархии не боится экспериментировать с различными цветовыми сочетаниями, добавлять объемные шляпы, украшения, а также подбирать различные сумочки и перчатки.

Ее наряды - в основном женственные платья в официальном стиле, которые подчеркивают образ и делают его максимально элегантным.