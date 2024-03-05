Как менялась минималка в Украине с 1991-го и что можно было купить на эти деньги

Минимальная зарплата в Украине менялась в течение лет и уже с 1 апреля 2024 года должна быть увеличена до 8 000 гривен. Однако в 1991 году и в первые годы после обретения нашим государством независимости украинцы получали зарплаты в карбованцах.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, Wikipedia, "5 канал", "Слово и дело", Государственная служба статистики Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как менялась минимальная зарплата в Украине с 1991 по 2024 год, а также, что можно было купить на те деньги.

Минимальные зарплаты в 1991-1999 годах

1991 год

Согласно законодательным актам Украинской Советской Социалистической Республики и Республиканскому бюджету УССР, с 1990 года минимальная заработная плата украинцев составляла 100 карбованцев.

С 1 июля 1991 года она выросла до 185 карбованцев, а с 1 декабря 1991 года (после обретения Украиной независимости) - до 400 карбованцев.

1992 год

С января 1992 года в Украине были введены предшественники гривны - купоно-карбованцы - за которыми в конце того же года закрепилось название украинские карбованцы.

Так, например, в законе Украины о государственном бюджете на 1992 год говорится, что на социальную защиту населения выделено 108 239,3 миллиона карбованцев.

При этом минимальная зарплата граждан с 1 мая составляла 900 карбованцев, а с 1 ноября - уже 2 300 карбованцев.

1993 год

На протяжении 1993 года минимальная заработная плата украинцев увеличивалась неоднократно и на фоне рекордных показателей инфляции достигла десятков тысяч карбованцев:

с 1 января она составляла 4 600 карбованцев

с 1 июня - 6 900 карбованцев

с 1 сентября - 20 000 карбованцев

с 1 декабря - 60 000 карбованцев

Украинские купоно-карбованцы 1993 года (фото: uk.wikipedia.org)

1994-1995 годы

На протяжении 1994-1995 годов минимальная зарплата украинцев оставалась на уровне около тех же установленных ранее 60 000 карбованцев.

Украинские купоно-карбованцы 1995 года (фото: uk.wikipedia.org)

1996 год

Постановление Верховной Рады от 20 февраля 1996 года подняло уровень минимальной зарплаты граждан с 1 марта до 1,5 миллиона карбованцев.

25 августа президент Украины подписал указ о проведении денежной реформы, согласно которой в обращение вводилась национальная валюта - гривна, а также ее сотая часть - копейка.

2 сентября Национальный банк Украины:

выпустил в обращение банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен

выпустил в обращение разменную монету номиналом 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек

прекратил эмиссию (выпуск в обращение новых денежных знаков) украинских карбованцев

Тогда карбованцы подлежали обмену на гривны по курсу: 100 000 карбованцев - 1 гривна.

После 16 сентября 1996 года (когда была завершена денежная реформа) единственным средством платежа на территории Украины стала гривна.

Исходя из этого, сумма минимальной зарплаты украинцев "трансформировалась" в 15 гривен.

Украинские гривны 1996 года (фото: ru.wikipedia.org)

1997 год

На протяжении 1997 года минимальная зарплата оставалась на уровне 15 гривен.

1998 год

С 1 января 1998 года размер минимальной заработной платы украинцев вырос до 45 гривен, а с 1 июля - до 55 гривен.

1999 год

1 января 1999 минимальную зарплату граждан увеличили до 74 гривен.

Украинские гривны разных номиналов (иллюстративное фото: pixabay.com)

Минимальные зарплаты в 2000-2009 годах

2000 год

В течение 2000 года минималка менялась несколько раз:

с 1 апреля она выросла до 90 гривен

с 1 июля - до 118 гривен

2001 год

В 2001 году размер минимальной зарплаты граждан оставался без изменений - 90 гривен в месяц.

2002 год

С 1 января 2002 года минималка в Украине выросла до 140 гривен, а уже с 1 июля - до 165 гривен.

2003 год

В начале 2003 года - с 1 января - минимальная заработная плата выросла до 185 гривен, а в конце - с 1 декабря - достигла уже 205 гривен.

2004 год

В 2004 году минималка выросла только раз. С 1 сентября она была установлена на уровне 237 гривен.

2005 год

В течение 2005 года минимальная зарплата украинцев менялась неоднократно:

с 1 января она поднялась до 262 гривен

с 1 апреля - до 290 гривен

с 1 июля - до 310 гривен

с 1 сентября - до 332 гривен

На гривнах изображены выдающиеся украинцы (иллюстративное фото: pixabay.com)

2006 год

С 1 января 2006 года минимальная заработная плата граждан снова возросла - до 350 гривен.

С 1 июля эта сумма увеличилась до 375 гривен, а с 1 декабря - до 400 гривен.

2007 год

В течение 2007 года минималка украинских граждан менялась так:

с 1 апреля она выросла до 420 гривен

с 1 июля - до 440 гривен

с 1 октября - до 460 гривен

2008 год

С 1 января 2008 года размер минимальной зарплаты увеличился до 515 гривен. Кроме того:

с 1 апреля эта сумма выросла до 525 гривен

с 1 октября - до 545 гривен

с 1 декабря - до 605 гривен

2009 год

В 2009 году минималка менялась вместе с прожиточным минимумом:

с 1 января минимальную зарплату украинцев установили на уровне 605 гривен

с 1 апреля - на уровне 625 гривен

с 1 июля - 630 гривен

с 1 октября - 650 гривен

с 1 ноября - 744 гривен

Украинские гривны - удобные и аккуратные (иллюстративное фото: pixabay.com)

Минимальные зарплаты в 2010-2019 годах

2010 год

В течение 2010 года минимальная заработная плата украинцев также постепенно росла.

с 1 января - до 869 гривен

с 1 апреля - до 884 гривен

с 1 июля - до 888 гривен

с 1 октября - до 907 гривен

с 1 декабря - до 922 гривен

2011 год

В начале 2011 года - с 1 января - минималка выросла до 941 гривны.

С 1 апреля - до 960 гривен, с 1 октября - до 985 гривен, а уже с 1 декабря - до 1 004 гривен в месяц.

2012 год

На протяжении 2012 года минимальная зарплата граждан в Украине менялась так:

с 1 января она составляла 1 073 гривны

с 1 апреля - 1 094 гривны

с 1 июля - 1 102 гривны

с 1 октября - 1 118 гривен

с 1 декабря - 1 134 гривны

2013 год

В 2013 году минималка менялась дважды. С 1 января она выросла до 1 147 гривен, а с 1 декабря - до 1 218 гривен.

2014 год

Государственный бюджет на 2014 год оставил минимальную заработную плату (в месячном размере) на уровне 1 218 гривен.

2015 год

В течение первой половины 2015 года минимальная зарплата также оставалась на уровне 1 218 гривен, однако уже с 1 сентября выросла до 1 378 гривен.

2016 год

С 1 мая 2016 года минималка в Украине выросла до 1 450 гривен, а с 1 декабря - до 1 600 гривен.

2017 год

С 1 января и на протяжении всего 2017 года минимальная зарплата граждан держалась на уровне 3 200 гривен.

2018 год

1 января 2018 года минималка в Украине выросла до 3 723 гривен.

2019 год

С 1 января и на протяжении целого 2019 года размер минимальной зарплаты украинцев составлял 4 173 гривны.

С 1 июля 2018 года НБУ прекратил выпуск некоторых "мелких" монет (иллюстративное фото: pixabay.com)

Минимальные зарплаты в 2020-2024 годах

2020 год

В течение 2020 года минимальная зарплата увеличивалась дважды:

с 1 января - до 4 723 гривен

с 1 сентября - до 5 000 гривен

2021 год

2021 год также увеличил минималку в Украине:

с 1 января она составляла 6 000 гривен

с 1 декабря - 6 500 гривен

2022 год

В начале 2022 года минимальная зарплата граждан оставалась на уровне 6 500 гривен.

С 1 октября, несмотря на полномасштабное вторжение РФ и военные действия на территории Украины, минималка выросла до 6 700 гривен.

2023 год

В течение 2023 года размер минимальной заработной платы украинцев не изменялся и составлял 6 700 гривен.

2024 год

Согласно статье 8 закона Украины о государственном бюджете на 2024 год, с 1 января текущего года минимальная заработная плата составила 7 100 гривен. В то же время с 1 апреля она должна быть увеличена и составит 8 000 гривен.

Интересно, что размер минимальной заработной платы, применяемый в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решениям суда, составляет при этом только 1 600 гривен.

В октябре 2019 года в обращение ввели банкноту номиналом 1000 гривен (иллюстративное фото: flickr.com/NationalBankOfUkraine)

Как менялись цены в Украине

1991 год

В 1991 году старейший фаст-фуд Киева - киевская перепичка - стоил 25 копеек. Сейчас ее стоимость - 40 гривен.

Килограмм дрогобычской колбасы стоил 9 карбованцев, тогда как сегодня за него придется заплатить не менее 450 гривен.

Литр меда стоил около 4,2 карбованца. Сейчас его стоимость начинается от 140 гривен.

Шарик "итальянского" мороженого мог стоить от 50 копеек. Сегодня за него можно заплатить в среднем от 30 до 50 гривен.

1992 год

В 1992 году килограмм ржаного хлеба стоил около 1,5 карбованца. Теперь за него придется отдать не менее 50 гривен.

Цены в Украине зависят от многих факторов (иллюстративное фото: pixabay.com)

1996 год

В 1996 году за 1 гривну можно было купить килограмм моркови или литр молока. В настоящее время килограмм моркови в бюджетной сети супермаркетов "АТБ" стоит около 11 гривен, а 0,9 л молока - от 32 гривен и больше.

Килограмм вареной колбасы стоил почти 5 гривен, тогда как сейчас за нее придется выложить не менее 200 гривен.

Стоимость классического батона составляла 50 копеек. Сегодня цены на него стартуют от 16 гривен.

Литр подсолнечного масла обошелся бы в 1,8 гривны, хотя сегодня стоимость неполного литра масла стартует от 44 гривен.

Килограмм картофеля стоил около 30 копеек (против 22 гривен сейчас), килограмм сахара - 70 копеек (против 29 гривен сейчас), а килограмм гречки - 60 копеек (против 25 гривен сейчас).

1998 год

В 1998 году билет на внутренний футбольный матч с участием "Динамо" стоил 5 гривен. Сегодня за подобный матч придется заплатить от 50 до 200 гривен.

2004 год

В 2004 году литр бензина стоил в среднем 2,2 гривны. Сейчас его средняя стоимость - 52 гривны.

Килограмм свинины стоил 21 гривну против не менее 160 гривен сегодня.

За бутылку водки нужно было отдать около 9 гривен, в то время как сегодня ее стоимость начинается от 130 гривен.

2010 год

В 2010 году литр бензина подорожал до 8 гривен (против 52 гривен сейчас), а килограмм мяса - до 45 гривен (против не менее 160 гривен сегодня).

Бутылку водки можно было купить уже за 24 гривны (против нынешней стоимости не менее 130 гривен).

2021 год

В 2021 году стоимость бензина выросла до около 30 гривен за литр (против 52 гривен сейчас), а килограмм мяса стоил уже не менее 130-150 гривен (против не менее 160 гривен сегодня).

Бутылка же водки стоила уже около 93 гривен (против нынешней стоимости не менее 130 гривен).