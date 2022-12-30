ПТСР на войне. Какими бойцы могут вернуться домой и как им помочь

Что такое посттравматический синдром, как его переживают украинские воины, которые каждый день подвергаются опасности, что может делать государство и общество, чтобы адаптировать военных к мирной жизни, – читайте в материале РБК-Украина.

Утро – взрывы. Ночь – взрывы. В нескольких километрах от дома стоят вражеские силы. Чуть поближе – сидят собратья в окопах. Вчера там сидел он. Слушал войну и видел ее над головой.

Он уже больше года находится в зоне боевых действий. Постоянно – в зоне риска. У него есть задача, которую он должен выполнить. И все. Утром он говорил с двумя бойцами из его подразделения, вечером – их убили. А еще неделю назад погиб его друг, хотя они вместе были "на лезвии". Он об этом иногда вспоминает. Часто избегает мыслей об этом, и пытается отвлекаться.

Они с собратьями шутят о смерти, но эти шутки обсмалены чувством тревоги и страха, что это произойдет. А пока вражеский вертолет летает над головой, ища базу его подразделения. Со стороны бесконечно слышны "выходы" и "приходы" артиллерии. Война.

***

Украинские военнослужащие защищают свою землю уже девятый год. Около года идет горячая фаза российско-украинской войны. Жестокая и хаотичная, которую даже в фильмах не покажут. Границы линии огня расширились из Донецкой и Луганской областей на востоке – Николаевской на юге и Черниговской – на севере.

Украинские воины за время полномасштабной войны сместили российских оккупантов из северного и частичного южного направлений. Но война продолжается и требует много физических и моральных ресурсов, как у гражданского населения, так и у воинов.

В условиях взрывов, перестрелок, гула военной техники, пребывания в оккупации и плену населения Украины, в частности военнослужащие, столкнулись не только с физическими, но и психологическими проблемами. И одна из них – это посттравматический синдром.

Психологи говорят, что ПТСР является нормальной реакцией на ненормальную ситуацию. После травматических событий вполне нормально потерять веру или отстраниться от других, иметь неприятные воспоминания или проблемы со сном. Если симптомы длятся более нескольких месяцев и мешают повседневной жизни, это может быть ПТСР. Его факторы риска развития включают в себя:

- войны и вооруженные конфликты;

- наблюдение за ситуацией насильственной смерти кого-то;

- серьезные несчастные случаи;

- физическое или сексуальное насилие;

- серьезные проблемы со здоровьем или пребывание в реанимации;

- наличие заболевания, угрожающего жизни;

- террористические атаки;

- природные или техногенные катастрофы (например, цунами или пожары).

Посттравматический синдром проявляется в условиях тишины. Например, когда военный возвращается из зоны боевых действий домой и так сказать "расслабляется".

Украинский военный (фото: Getty Images)

"Когда мы находимся еще на передовой, мы находимся в мобилизованном состоянии. Человеку некогда о многом думать. Или его мозг вытесняет эти переживания, эту рефлексию. Потом человек возвращается, начинает немного успокаиваться. Мобилизационные механизмы перестают действовать. И на тебя все накатывает "Если сверху еще есть все эти "трегерящие" штуки, типа маршрутщика, который послал человека, то это еще больше усиливается", - объяснил изданию Вальде Хан, тренер по психологической подготовке военных.

По его словам, не все военнослужащие, прошедшие тяжелые бои, имеют нечто похожее на это расстройство. Впрочем, есть, например, отдельные нарушения адаптации, когда человек не успевает перестроиться на невоенный лад.

"Также у человека может не быть ПТСРа, но может быть депрессия, начиная от космической усталости и химической истощенности, заканчивая тем, что он очень скучает по своим погибшим товарищам. Поэтому с каждой ситуацией нужно разбираться отдельно", – отметил он.

Психотерапевт, социальный психолог, кандидат социологических наук Антон Семенов, в свою очередь, считает, что ПТСР – это все расстройства, возникающие в результате получения травматического опыта. Если этот опыт не выходит осмыслить, человек не может нормально адаптироваться. Поэтому в любом случае, при любой комбинации симптомов, это будет дело, связанное с ПТСР.

Как с ним работать

Он вернулся домой. Хотя уже не знает, может ли так назвать эту квартиру. Месяцы войны их с ребятами кидали с одного места – в другое. Рядом были свои, точно свои, с которыми "и в воду и в огонь". Сейчас в его квартире иначе, будто и не он тут жил. Какие-то странные звуки за окном, постоянно хочется пригнуться: "прилет" или нет? Вроде нет. Ночью он долго будет пробовать привыкнуть к новому шуму, а днем – к вопросам от знакомых: Ну как там? Страшно было?

Они ему будут некомфортны, хотя это же люди, с которыми будто дружили до этого всего. Но которые сейчас не будут понимать: ни его желаний уединиться, ни острой реакции на торохтящий рядом трамвай. Он пойдет домой, в ту же квартиру, где не с кем будет поговорить, потому что все свои далеко. И все, что он будет хотеть – вернуться к ним.

***

У бойцов после возвращения из зоны боевых действий часто появляются проблемы со сном, социальной адаптацией, начинают слышаться взрывы или угрозы от любого прохожего. В такие моменты важно обратиться к специалисту, точно знающему, как закрыть эти гештальты. Впрочем, не всем дается сделать этот шаг. Например, мужчины могут не обращаться к психотерапевтам с таким вопросом, потому что в них сидит стереотип, как будто это дело для "слабаков". Другой вопрос, что в украинском обществе отношение к психологическому здоровью постсоветское и примитивное.

"Эти все идеи, что лучший психолог – это типа спорт. Или "бухич". Или просто поговорить с друзьями. Это лишь непонимание того, как на самом деле работает психика, психотерапия. Психотерапия – это не о "рассказать о своей проблеме". Это системный труд над проблемой и ее решением", – отметил психолог Вальде Хан.

Как рассказал начальник отделения психологической реабилитации Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ" Александр Клен, после возвращения из зоны боевых действий с военнослужащими в воинских частях работают офицеры-психологи службы морально-психологического обеспечения. В военно-медицинских центрах или госпиталях с ним работают психологи отделений психологической реабилитации.

Также, по его словам, военнослужащий имеет возможность самостоятельно обратиться к психологу части или военно-медицинскому учреждению. Как часто это происходит, неизвестно. А официальные структуры не называют соответствующей статистики.

"Эффективнее перед участием в боевых действиях проводить тренинги психологической самопомощи или помощи друг другу. Такие тренинги с военнослужащими проводят специалисты по морально-психологическому обеспечению", – пояснил он.

Впрочем, бойцы об этом знают только "на бумаге". В действительности это как титры после окончания фильма. Их видят, но не читают. Все сводится к тому, что люди возвращаются домой и просто пытаются смириться с этим состоянием. Хотя, по словам психолога Семенова, игнорировать ПТСР не получится, потому что его симптомы в любом случае влияют на жизнь.

Вспышки гнева разрушают отношения и требуют от человека ограничивать свои социальные контакты. Флешбеки и кошмары подталкивают к тому, чтобы каким-либо образом выключать свой мозг, не чувствовать состояние и спать без снов. Это подталкивает человека к злоупотреблению веществ и зависимости. В любом случае без помощи и лечения состояние человека ухудшается и симптомы усугубляются. "Просто жить дальше" не получится, оно точно изменится, и эти изменения никому не понравятся", – считает он.

Военный в окопах Бахмута (фото: Getty Images)

В этом вопросе есть два направления работы. Это лагеря декомпрессии, где бойцы могут проходить первичную адаптацию и рефлексию своего опыта, а также постоянно работающие центры ветеранов, куда они могут обращаться за помощью в любое время.

"Лагеря декомпрессии – сложная тема, где нет готовой технологии, здесь нужно приложить много организационных усилий. Что касается центров ветеранов, то здесь опыт в обществе уже есть, его нужно осмыслить и использовать", – отметил он.

Кроме того, сегодня государство в сотрудничестве с общественностью должно создать условия для возвращения бойцов домой. Активные проекты, тренинги и лекции для родных военнослужащих, создание условий для привлечения армейцев в важные общественные проекты. Ведь многие из них по возвращению домой ощущают свою ненужность. И комментарии в соцсетях со словами благодарности здесь не помогут.

Опыт других стран

Для изучения проблемы интересуемся опытом других стран. В частности, мы пообщались с психологом американского Центра тревожных расстройств Института жизни Тревисом Сейном, который рассказал, что в США существует национальная система больниц для лечения военнослужащих и ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством.

"Двумя наиболее распространенными и эффективными методами лечения являются терапия длительного воздействия и терапия когнитивной обработки. Оба очень эффективны, и им можно научить многих психологов. Но по моему опыту большую часть времени действующие военнослужащие не получают лечение до ухода с военной службы", – отметил он. .

Как пояснил эксперт, терапия длительного воздействия полезна, когда кому-то очень трудно справиться с тем, что произошло во время одного травматического события. Здесь человек снова и снова описывает то, что произошло во время травматического события под руководством квалифицированного профессионала, чтобы помочь ему эмоционально пережить произошедшее. Терапия когнитивной обработки, в свою очередь, сосредоточена на проблемных изменениях восприятия себя, мира и других людей после травматического события. Это полезная терапия для людей, переживших многочисленные травматические события, влияющие на них разными уровнями, но им трудно различить травмы.

Среднестатистический американец обычно знает, что многие ветераны борются с посттравматическим стрессовым расстройством, но не привлекаются открыто, потому что терапия чаще всего проводится в больницах, куда могут обращаться только ветераны, считает Сейн. То есть, все же основное внимание именно на специализированных учреждениях и специалистах, которые могут оказать помощь пострадавшим.

Впрочем, социальный фактор тоже имеет значение. К примеру, украинский бренд Veterano Pizza годами поддерживает трудоустройство ветеранов, возвращающихся с фронта. Несмотря на то, что это не лечит посттравматическое стрессовое расстройство, такие вещи, как создание социальной поддержки, структурированная деятельность и тому подобное, в общем-то полезны для здорового психического благополучия, считают американские эксперты.

Военнослужащий Украины (фото: Getty Images)

Кроме того, в США снимают фильмы о ПТСР, активно проводят лекции по соответствующей теме, а 27 июня вообще отмечается Национальный день распространения информации о ПТСР. То есть население обращает внимание, что есть такая проблема.

Израильский опыт, в свою очередь, опирается на то, что бойцам после возвращения с войны не нужно ждать, пока проявятся симптомы посттравматического расстройства, а сразу обращаться к специалистам. В стране также действует программа MAGEN, во время обучения которой солдаты усваивают навыки эмоциональной поддержки. Это все делается для того, чтобы поддерживать друг друга в трудные моменты и предотвратить развитие ПТСР.

То есть, сегодня украинское общество должно готовить условия для возвращения военных с фронта домой. Кроме подготовки разных программ на государственном уровне, должна быть и социальная составляющая. Лекции, тренинги для близких и знакомых военнослужащих или просто неравнодушных людей. Чем больше людей будут понимать, что военным нужно время для возвращения к нормальной жизни, тем быстрее военный будет к ней возвращаться.

Эта публикация подготовлена в сотрудничестве с программой Democracy Frontline при поддержке Федерального Министерства иностранных дел Германии. Организаторы программы ГО Media Frontline e.V. (Berlin) и ГО Тинк Тенк Юкрейн (Харьков).