Как изменилась Виктория Бекхэм: редкие детские фото умилили сеть

Бекхэм поздравил жену трогательным сообщением, в котором поделился серией архивных фотографий. В частности показал, какой была его жена в детстве.

"Поздравляю с Днем рождения самую удивительную жену, мамочку и лучшую подругу, которую только можно пожелать!" - прокомментировал фотографии звезда футбола.

Виктория Бекхэм в детстве (фото: instagram.com/davidbeckham)

На втором архивном фото маленькая Вики отмечала свой день рождения.

Маленькая Бекхэм в детстве (фото: instagram.com/davidbeckham)

Также Дэвид порадовал романтическими кадрами с женой, сделанными в первые годы отношений. На одном из таких они страстно целуются в бассейне.

Дэвид и Виктория Бекхэм в молодости (фото: instagram.com/davidbeckham)

На другом - позируют в объятиях друг друга во время отдыха.

Бекхэмы в объятиях во время отдыха (фото: instagram.com/davidbeckham)

Как отреагировали в сети

Поклонники присоединились к поздравлениям и в очередной раз выразили восхищение супружеской парой, которая вместе более 25 лет.

"Удивительно, что тебе уже 50, а ей все еще 27! Поздравляем и желаем удачи!"

"Самая лучшая мама на свете! С днем рождения!"

"Вы пример идеальной пары".

"Прекрасная пара".

"Приятно видеть, как знаменитости празднуют любовь и брак".

Семья Бекхэмов вместе (фото: instagram.com/davidbeckham)

Напомним, Дэвид и Виктория в 2025-м будут праздновать 26-ю годовщину. Пара познакомилась в 1997-м, а поженилась 4 июля 1999-го. У них четверо детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер. В семье царят теплые семейные отношения.

Родители с детьми часто собираются и проводят время вместе. Они также активно делятся семейными фото, демонстрируя семейную идиллию. Однако брак пары не всегда был идеальным. У них были свои взлеты и падения. В частности в нулевых ходили слухи, что футболист изменил жене с помощницей. Спортсмен тогда не подтвердил подобные заявления. В 2023-м Виктория назвала тот период в жизни "самым сложным моментом", однако со временем они пережили кризис.