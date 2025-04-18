Как изменилась Виктория Бекхэм: редкие детские фото умилили сеть

Накануне Виктория Бекхэм отметила 51-й день рождения. Ее муж, футболист Дэвид Бекхэм, порадовал сеть редкими архивными фото, на которых показал экс-участницу "Spice Girls" в детстве.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Дэвида.
Бекхэм поздравил жену трогательным сообщением, в котором поделился серией архивных фотографий. В частности показал, какой была его жена в детстве.
"Поздравляю с Днем рождения самую удивительную жену, мамочку и лучшую подругу, которую только можно пожелать!" - прокомментировал фотографии звезда футбола.
На втором архивном фото маленькая Вики отмечала свой день рождения.
Также Дэвид порадовал романтическими кадрами с женой, сделанными в первые годы отношений. На одном из таких они страстно целуются в бассейне.
На другом - позируют в объятиях друг друга во время отдыха.
Поклонники присоединились к поздравлениям и в очередной раз выразили восхищение супружеской парой, которая вместе более 25 лет.
Напомним, Дэвид и Виктория в 2025-м будут праздновать 26-ю годовщину. Пара познакомилась в 1997-м, а поженилась 4 июля 1999-го. У них четверо детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер. В семье царят теплые семейные отношения.
Родители с детьми часто собираются и проводят время вместе. Они также активно делятся семейными фото, демонстрируя семейную идиллию. Однако брак пары не всегда был идеальным. У них были свои взлеты и падения. В частности в нулевых ходили слухи, что футболист изменил жене с помощницей. Спортсмен тогда не подтвердил подобные заявления. В 2023-м Виктория назвала тот период в жизни "самым сложным моментом", однако со временем они пережили кризис.
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