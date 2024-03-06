Сильная, любящая, успешная: как изменилась за годы Янина Соколова (фото)

Как менялась Янина Соколова

Янина имеет два высших образования, сначала она выучилась на психолога в Запорожье, а затем поступила в Киеве, в университете им. Карпенко-Карого.

Свою журналистскую карьеру она начала в родном Запорожье, а именно в запорожском издательстве "Телесити". со временем она работала корреспонденткой газеты "Запорожская сечь" и стажировалась на запорожском канале TV5 и работала там ведущей прогноза погоды.

Впоследствии Соколову судьба завела в Луганск, а затем довела и в Киев. Правда, журналистика - это не единственная профессия, которую за свою жизнь овладела Янина. Кроме основной профессии Янина еще и профессиональная актриса, она играла в театре с известными украинскими актерами. А также она играла в кино.

Как менялась Янина Соколова (фото: instagram.com/yanina_sokolova)

Несмотря на яростный график и большую занятость, журналистка смогла построить и семью. В 2010 году женщина вышла замуж и воспитывает двух сыновей Мирона и Николая.

Кроме своей профессиональной деятельности женщина активный общественный деятель, у нее есть несколько важных социальных проектов, например, "Фонд Янины". Теперь же Янина активно помогает военным и это сверхважная миссия.

Однако в жизни Соколовой не все шло так хорошо, как это может показаться, ведь успешная карьера, крепкая семья и социальная позиция – впечатляют. Но на пути женщины появилась онкология, которую поборола Янина, хотя и было очень тяжело.

Эту историю своей борьбы за жизнь ведущая описала в книге "Я.Нина", а впоследствии по этой истории была снята картина.

Сейчас же ее жизнь наполнена важными проектами и военными. Янина не прекращает четко и иногда резко выражать свою позицию по какому-либо социально важному поводу.

Как менялась Янина Соколова (фото: instagram.com/yanina_sokolova)