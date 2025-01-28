Как уменьшить усталость на работе: ученые назвали два ключевых и эффективных способа

Исследователи из Университета Уэйк-Форест, Университета Содружества Вирджинии и Северо-Восточного университета США провели масштабный анализ, чтобы найти факторы, которые влияют на падения и взлеты у работников в рабочее время.

Они обнаружили, что есть два способа, которые действительно помогают преодолеть усталость и отсутствие энергии - это микро перерывы и поддержка руководителя.

В ходе исследования ученые увидели, что эти два фактора положительно повлияли на усталость в конце дня, а также на качество сна и энергию на следующий день. Использование обеих мер вместе оказалось наиболее эффективным в борьбе с усталостью.

"Во-первых, микро перерывы - это простой и экономически эффективный способ преодолеть усталость, особенно, когда рабочая нагрузка большая. Во-вторых, поддержка руководителя играет решающую роль в уменьшении усталости", - подчеркивает бухгалтер Школы бизнеса VCU Линдсей Андиола.

Он добавил, что вместе эти два механизма предлагают существенное облегчение для профессионалов, которые работают в напряженное время или другие периоды высокого стресса.

В дополнение, эксперименты показали, что небольшие перерывы также связаны с повышением точности во время проверок на работе и расчетов, в это значительно снижает стресс и давление на работника. Для примера ученые привели данные о работе бухгалтеров.

"Бухгалтеры и экономисты постоянно сталкиваются с ограничением сроков, длинными рабочими днями и значительными рабочей нагрузкой. Эти требования к работе приводят к высокому уровню усталости и истощения, что может негативно повлиять на качество аудита в краткосрочной перспективе и увеличить текучесть кадров в долгосрочной перспективе", - подчеркивают исследователи.

Они добавили, что эффективные микро перерывы могут длиться всего несколько минут: это может включать чтение короткой статьи новостей, пауза на кофе или немного времени, чтобы сделать растяжку.

В то же время поддержка руководителя может выглядеть так: проверка сотрудника, предложение помощи и благодарность за то, что он делает.

"Внедряя эти стратегии, фирмы могут повысить как благосостояние сотрудников, так и качество работы, в конечном итоге способствуя более стабильной и продуктивной рабочей среде", - резюмируют учёные.