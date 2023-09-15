Как из старых гаджетов сделать золотые украшения: открытие ученых

Что ученые делают с телефонами

В Королевском монетном дворе вблизи Кардиффа в Южном Уэльсе производят миллиарды монет для более чем 30 стран. А в последние два года официальный производитель монет Великобритании разрабатывал новый способ восстановления металлов из электронных отходов, пишут журналисты BBC.

Химик Хейли Мессенджер специализируется на экологически чистых драгоценных металлах. Она с командой коллег изобрела и запатентовала чистый, энергоэффективный способ. С помощью него можно добыть 99% золота из плат выброшенных ноутбуков и старых мобильных телефонов.

Сама технология сейчас засекречена. Но когда одна из смесей начинает шипеть, через несколько минут все золото растворяется и вымывается в жидкость.

В Королевском монетном дворе Великобритании извлекают золото из телефонов (фото: bbc.com)

Когда добавляют еще одну смесь, золото снова становится твердым металлом. Его расплавляют в печи на небольшие части. Затем из них можно создать ожерелье, серьги или, например, запонки.

По данным Программы ООН по окружающей среде, около 50 миллионов тонн электронных отходов производят в мире ежегодно. Но только 20% перерабатывают, а большую часть - отправляют на свалку или сжигают. Поэтому изобретенная технология очень значима для сохранения окружающей среды.

Все медали на Олимпийских играх в Токио в 2020 году были изготовлены из переработанного электронного мусора (фото: bbc.com)

Если у вас возник вопрос, откуда в телефонах золото, вот вам ответ: 7% мирового золота сейчас хранится в электронике. Этот металл требуется для создания механизмов. Однако поскольку золото есть в ограниченном количестве, ученые хотят давать ему "вторую жизнь" после выбрасывания гаджетов.

Важно добавить и то, что для выплавки золота требуется только плата, поэтому все остальные части гаджетов все равно можно использовать повторно.

Хотя сейчас завод по переработке отходов Королевского монетного двора специализируется только на золоте, работники планируют расширить и получать другие драгоценные металлы из тех же печатных плат.