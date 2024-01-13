Как живет и выглядит 85-летняя звезда "Анжелики" Мишель Мерсье, для которой роль стала проклятием

Как начиналась карьера актрисы

Жослин Мерсье (настоящее имя звезды) родилась 1 января 1939 года во Франции. Она еще с юности мечтала стать балериной, но ее карьера сложилась иначе. Первую роль ей удалось получить еще в 15 лет. Тогда она появилась в фильме "У меня было 7 дочерей", где заменила внезапно заболевшую танцовщиц.у

Съемки приятно поразили Мерсье. Поэтому она решила начать изучать актерское мастерство и для этого отправилась в Париж. Впрочем, там она своего успеха не нашла. Вокруг личной жизни звезды ходит немало слухов. Считается, что в начале карьеры она вышла за помощника режиссера, а затем изменила ему с актером.

Как Мерсье выглядела в молодости (скриншоты)

С 1950-х годов актриса начала активно сниматься в кино и переехала в Лондон. Впрочем, она всегда мечтала прославиться именно во Франции, поэтому согласилась на участие в кастинге на роль в киноленте "Анжелика - маркиза ангелов". Именно эта работа стала для нее судьбоносной.

Впрочем, кинокритики часто называют роль Анжелики проклятием для Мерсье. После фильма она не смогла уйти от амплуа своей героини. Это сказалось и на ее карьере, и на ее личной жизни. У актрисы было немало романов, но все мужчины, как она сама заявляла, "хотели переспать с Анжеликой, а не с ней".

Актриса в фильме "Красная вдова" (скриншот)

Как сейчас выглядит и что делает Мерсье

С 1964 по 2005 годы актриса не переставала сниматься. Впрочем, она больше не получала ролей, которые принесли бы ее такой же успех, как работа в ленте "Анжелика".

В 2000-ых Мерсье с болью признавала, что хочет сниматься и работать. Но никто ее уже никуда не звал. Потому она лишь появлялась на кинофестивалях, где так или иначе вспоминали ее роль Анжелики. Ради спасения карьеры актриса даже соглашалась на съемки в российских сериалах, но успеха это не принесло.

Звезда Анжелики в 2017 году (фото: wikimedia.org)

В 2016 году актрисе диагностировали онкологию. Впрочем, она сумела побороть рак кожи. Но неудачи преследуют Мерсье. Несколько лет назад она поочередно ломала обе ноги.

Кроме этого, вокруг актрисы до сих пор ходят слухи, что она страдает от безденежья, ведь якобы не сумела сохранить гонорары за роли в прошлом, а в 90-х стала жертвой обокравшего ее афериста. Детей у звезды нет, сейчас она очень редко появляется на публике и стала отшельницей.