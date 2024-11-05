Как женщинам 40+ продлить молодость: четыре эффективных совета

Как женщине заботиться о здоровье после 40, чтобы продлить гормональную молодость, отдалить менопаузу или сделать ее комфортной? Для этого нужно соблюдать определенные правила жизни.
Каких именно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Ольги Маллиани в Instagram.
Современными "нормальными" пределами менопаузы считают возраст 45-55 (а вообще снижение выработки половых гормонов может начаться и в 35). Средний оптимальный возраст менопаузы считается 50 лет. К сожалению, еще ранний климакс, когда цикл может остановиться до 40 лет.
Это дополнительные 10 лет: более упругой и насыщенной кожи лица и тела, густых волос, здоровых суставов и костей, отсутствия лишнего веса, пигментных пятен, приливов и других эффектов, связанных со снижением выработки половых гормонов в менопаузе.
По словам Ольги, женская репродуктивная система, как хрустальный замок - крепкая и хрупкая одновременно.
Биологическая программа размножения – супер важная для любого живого организма. Все наше тело работает на то, чтобы эффективно продлить род и защитить потомство до возраста самостоятельности. Поэтому наша репродуктивная система настойчиво потребует от тела ресурсов на свои нужды.
Возбудить работу репродуктивной системы достаточно просто: этим успешно занимаются стресс острый и хронический (в стрессе мы не размножаемся), дефициты питательных веществ, вредные привычки.
Питание
Количество белка должно быть 1,2 грамма на килограмм веса, также очень важны Омега-3, они помогают держать гормональный баланс.
Регулярные тренировки
Умеренные аэробные погрузки и силовые упражнения помогают поддерживать здоровый вес. Спорт также способствует выработке эндорфинов, снижающих стресс и откладывающих наступление менопаузы.
Снижение фактора стресса
Хронический стресс провоцирует дисбаланс гормонов, что, безусловно, ускорит наступление менопаузы. Важно снижать стресс всеми возможными способами.
Добавки и витамины
Витамины группы B, магний и витамин D играют ключевую роль в поддержании гормонального здоровья.
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