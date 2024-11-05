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Как женщинам 40+ продлить молодость: четыре эффективных совета

Фото: Что делать женщинам 40+ для продления молодости (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Как женщине заботиться о здоровье после 40, чтобы продлить гормональную молодость, отдалить менопаузу или сделать ее комфортной? Для этого нужно соблюдать определенные правила жизни.

Каких именно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Ольги Маллиани в Instagram.

Что нужно знать о возрасте 40+ у женщин?

Современными "нормальными" пределами менопаузы считают возраст 45-55 (а вообще снижение выработки половых гормонов может начаться и в 35). Средний оптимальный возраст менопаузы считается 50 лет. К сожалению, еще ранний климакс, когда цикл может остановиться до 40 лет.

Что такое разница между 40 и 50 годами?

Это дополнительные 10 лет: более упругой и насыщенной кожи лица и тела, густых волос, здоровых суставов и костей, отсутствия лишнего веса, пигментных пятен, приливов и других эффектов, связанных со снижением выработки половых гормонов в менопаузе.

По словам Ольги, женская репродуктивная система, как хрустальный замок - крепкая и хрупкая одновременно.

Биологическая программа размножения – супер важная для любого живого организма. Все наше тело работает на то, чтобы эффективно продлить род и защитить потомство до возраста самостоятельности. Поэтому наша репродуктивная система настойчиво потребует от тела ресурсов на свои нужды.

Возбудить работу репродуктивной системы достаточно просто: этим успешно занимаются стресс острый и хронический (в стрессе мы не размножаемся), дефициты питательных веществ, вредные привычки.

Что нужно делать для молодости в 40+

Питание

Количество белка должно быть 1,2 грамма на килограмм веса, также очень важны Омега-3, они помогают держать гормональный баланс.

Регулярные тренировки

Умеренные аэробные погрузки и силовые упражнения помогают поддерживать здоровый вес. Спорт также способствует выработке эндорфинов, снижающих стресс и откладывающих наступление менопаузы.

Снижение фактора стресса

Хронический стресс провоцирует дисбаланс гормонов, что, безусловно, ускорит наступление менопаузы. Важно снижать стресс всеми возможными способами.

Добавки и витамины

Витамины группы B, магний и витамин D играют ключевую роль в поддержании гормонального здоровья.

 

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