Как увеличить время работы Apple Watch, чтобы они прослужили дольше: 10 гениальных лайфхаков

Отключите функцию Always On Display

Когда вы отключаете Always On Display, ваши Apple Watch не будут отображать время или данные о дополнениях, когда они находятся в режиме покоя. Только когда вы поднимаете запястье, вы видите, что дисплей загорается.

Это того стоит ради экономии заряда батареи. Если вы не сделаете ничего из этого списка и просто отключите Always On Display, вы все равно должны заметить разницу.

Чтобы отключить эту функцию, перейдите в "Настройки", затем “Экран и яркость” и “Всегда включено”, а затем отключите эту функцию.

Вы также можете уменьшить время, в течение которого дисплей остается включенным, или уменьшить яркость, чтобы еще больше сэкономить заряд батареи.

Отключите фоновое обновление приложений

Вам на самом деле не нужна фоновая актуализация приложений для приложений Apple Watch, даже если вы используете много из них. Приложения, работающие в фоновом режиме и постоянно обновляющиеся, не очень хорошо влияют на срок службы батареи.

Попробуйте отключить эту функцию в меню "Настройки", "Основные" и “Обновление фоновых приложений”, чтобы посмотреть, повлияет ли это на срок службы аккумулятора.

Отключите фоновое обновление приложений (фото: Lifehacker)

Отключайте сотовую связь, когда она вам не нужна

Если у вас есть Apple Watch с функцией сотовой связи, может быть хорошей идеей отключить ее, когда она вам не нужна. В зависимости от вашего местоположения, часы могут слишком часто искать сигнал, что расходует заряд батареи.

Вы можете быстро включить или отключить сотовую связь из приложения "Настройки". Перейдите в раздел "Сотовая связь" и выключите переключатель "Сотовая связь". Вы можете быстро вернуться сюда, чтобы включить ее, когда вам это нужно.

Вы также можете быстро отключить уведомления для любого приложения, которое в данный момент имеет уведомление в Apple Watch. Проведите пальцем влево по уведомлению, нажмите кнопку меню с тремя точками и выберите опцию "Выключить".

Избавьтесь от перегрузки уведомлениями

Уменьшение количества уведомлений на Apple Watch не только поможет продлить срок службы батареи смарт-часов, но и улучшит ваше психическое здоровье.

Каждый раз, когда вы получаете новое уведомление, экран Apple Watch загорается, устройство вибрирует, и вы слышите громкий звук уведомления (если вы не используете режим "Без звука" все время). Многочисленные уведомления в течение дня, несомненно, повлияют на срок службы батареи Apple Watch.

Вы можете настроить это с вашего iPhone. Здесь откройте приложение Watch и перейдите в раздел "Уведомления". Теперь перейдите к каждому приложению и отключите уведомления, которые вы не хотите получать на Apple Watch.

Избавьтесь от перегрузки уведомлениями (фото: Lifehacker)

Удалите ненужные приложения

Хорошей идеей будет провести аудит приложений для Apple Watch. По умолчанию смарт-часы устанавливают совместимые версии каждого приложения iPhone, которое вы загружаете. Вы можете отключить это, открыв приложение Watch на iPhone и перейдя в “Мои часы”, далее “Общие” и Автоматическая установка приложений.

Затем перейдите в конец раздела "Мои часы", выберите приложение и отключите параметр "Показывать приложение на Apple Watch", чтобы удалить приложение с Apple Watch.

Удалите ненужные приложения (фото: Lifehacker)

Удалите виджеты из смарт-стека

Виджеты обновляются в фоновом режиме с новой информацией, даже если вы не используете Apple Watch активно.

На циферблате часов проведите пальцем вверх, чтобы увидеть Smart Stack. Проведите пальцем влево по виджету и нажмите кнопку X, чтобы быстро удалить его. Повторите со всеми виджетами, от которых хотите избавиться.

Удалите виджеты из смарт-стека (фото: Lifehacker)

Попрощайтесь с Siri

Siri на Apple Watch не очень хороша, если честно. Вы можете отключить фразу "Привет, Siri", которую Watch всегда сканируют, и вы даже можете продолжать использовать Siri, удерживая Digital Crown.

Перейдите в Настройки, Siri и в разделе “Спросить Siri” выберите кнопку “Слушать”. Здесь нажмите кнопку “Выкл.”, чтобы отключить функцию.

Попрощайтесь с Siri (фото: Lifehacker)

Используйте режим низкого энергопотребления

Как и iPhone, Apple Watch также имеет режим низкого энергопотребления. Но здесь он очень ограничивающий.

Нажмите боковую кнопку, чтобы открыть Центр управления, и выберите кнопку "Батарея”. Затем нажмите кнопку "Режим низкого энергопотребления", прокрутите страницу вниз и нажмите желтую кнопку "Включить".

Используйте режим низкого энергопотребления (фото: Lifehacker)

Отключите ненужные вам функции здоровья

Apple Watch отлично подходят как для отслеживания фитнеса, так и для отслеживания здоровья. Но оба процесса выполняют множество действий в фоновом режиме, которые могут пожирать заряд батареи.

Некоторые из них могут быть вам действительно полезны. Такие вещи, как отслеживание нерегулярного сердечного ритма или уровня шума. Это очень личное, но если вы чувствуете, что вам не нужна функция отслеживания здоровья, вы можете попробовать отключить ее на некоторое время, чтобы посмотреть, действительно ли это влияет на срок службы батареи ваших Apple Watch.

Если у вас есть Apple Watch, поддерживающие отслеживание уровня кислорода в крови, вы можете перейти в "Настройки", “Кислород в крови” и “Измерения уровня кислорода в крови”, чтобы отключить эту функцию.

Чтобы отключить отслеживание нерегулярного ритма, перейдите в "Настройки", “Сердце” и “Нерегулярный ритм”.

Чтобы отключить отслеживание шума, перейдите в “Настройки", “Шум”, “Измерение уровня окружающего звука” и “Измерение уровня звука”.

Отключите ненужные вам функции здоровья (фото: Lifehacker)

Выполните сброс настроек к заводским

Сброс настроек не всем подходит. Но если вы перепробовали все остальное и ваши Apple Watch исправны, это может быть хорошей идеей хотя бы попробовать.

Это дает вам чистый лист для начала, загружая только необходимые приложения. А если разрядка батареи вызвана системной проблемой, например, новым обновлением watchOS, то может помочь чистый сброс.

Перейдите в Настройки, “Общие” и “Сброс”, а затем выберите опцию “Стереть все содержимое и настройки”. Поскольку вы будете повторно подключать его к своему iPhone, вам не нужно отключать Find My или тарифный план Cellular.

Выполните сброс настроек к заводским (фото: Lifehacker)