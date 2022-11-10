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Как хранить масло для двигателя, чтобы не повредить авто

Сколько и как правильно хранить моторное масло (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Двигатель - это сердце машины, а моторная смазка - ее кровь. Эти две вещи взаимосвязаны, поэтому нуждаются в своевременной проверке и замене в случае необходимости.

Если вовремя не заменить масло, автомобиль может испытать серьезные повреждения, а его владелец "влететь" на кругленькую сумму.

Как хранить масло для двигателя и когда лучше его уже не использовать, подробно рассказываем в материале Styler.

Хранение в закрытой таре

На каждой канистре со смазкой обязательно указывают дату разлива. Выбирая масло, каждый раз проверяйте эту дату, чтобы не купить просроченное или которое вот-вот испортится.

Если берете в открытой канистре, то срок хранения будет меньше. Ведь масло контактирует с воздухом, что приводит к постепенному окислению его компонентов.

Хранение в двигателе

Смазка, хранящаяся в двигателе, контактирует с металлическими поверхностями, газами, воздухом, а также на него влияют перепады температур.

Именно поэтому автопроизводители часто рекомендуют менять моторное масло раз в год, даже если вам кажется, что еще не время. Причина таких рекомендаций не нова: это лишь превентивные методы окисления компонентов масла.

К тому же эксплуатация машины на таком масле делает двигатель более подверженным перегреву, повышает расход топлива и способствует образованию отложений внутри двигателя. Такие последствия обязательно приведут к неисправностям.

Обращайте внимание на производителя моторного масла (фото: Freepik)

Где лучше хранить масло?

Идеальные условия для хранения моторной смазки действительно несложно обустроить. Для этого необходима стабильная комнатная температура, невысокая влажность воздуха и отсутствие солнечного света.

Такими местами могут быть амбар, погреб или теплый гараж. А вот о хранении масла на балконе, под солнцем, на улице и в холодных помещениях можете строго забыть, если, конечно, хотите нормально ездить.

Еще один важный нюанс, касающийся покупки: обратите внимание на место покупки растительного масла. Специализированные магазины и официальные дилеры придерживаются рекомендаций по хранению продукции. А вот в мелких магазинах и рынках так поступают не всегда.

Раньше мы рассказывали, нужно ли мыть авто зимой. Спорим, вы этого не знали!

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