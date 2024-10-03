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Как сохранить романтику в отношениях после рождения ребенка: 5 простых шагов

Какие шаги помогут сохранить романтику в отношениях после рождения ребенка (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Рождение ребенка - радостный момент в жизни пары. Однако вместе со счастьем родительства приходят новые вызовы, которые могут повлиять на романтические отношения. Постоянная нехватка сна, новые обязанности и сосредоточенность на малыше часто отодвигают романтику на второй план.

Как поддерживать близость после рождения ребенка, рассказала магистр психологии и психотерапевт Наталья Гарина для РБК-Украина (проект Styler).

Общение

Важно продолжать открыто говорить о своих чувствах, потребностях и страхах. Обсуждайте изменения, которые принесли новые роли и не бойтесь просить о поддержке. Общее обсуждение поможет избежать недоразумений и создать чувство единства.

Планирование времени для двоих

Даже в ритме отцовства находите время для свиданий, будь то короткий вечер вдвоем после того, как ребенок уснет или выходной с помощью родственников. Даже 30 минут качественного общения в одиночку могут существенно улучшить эмоциональную связь.

Физическая близость

Важно не забывать об объятиях, поцелуях и других проявлениях нежности. Физический контакт помогает поддерживать романтическую атмосферу даже в периоды большого стресса или усталости.

Поддержка и взаимопонимание

В послеродовой период эмоциональные и физические нагрузки на обоих партнеров велики. Важно поддерживать друг друга и помнить, что этот этап жизни временен. Ощущение, что вы справляетесь с вызовами, укрепит вашу пару.

Положительные мелочи

Благодарите друг друга за маленькие поступки, поддерживайте дружелюбную атмосферу в доме. Это может быть приготовление чая, комплимент или маленькая неожиданность - все, что показывает заботу и любовь.

"Сохранить романтику после рождения ребенка возможно, если оба партнера будут готовы работать над отношениями и поддерживать друг друга", - резюмирует Наталья Гарина.

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