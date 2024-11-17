Как сохранить эффективность и не выгореть: 5 советов, которые на самом деле работают

Полноценный сон и здоровое питание

Чаще всего люди пренебрегают базовым источником возобновления энергии - полноценным сном. Чтобы быть эффективным, нужно спать 7-8 часов в день. Если вы спите меньше, у вас будет наблюдаться дефицит сна и возникнут проблемы с концентрацией.

Отоспаться на выходных после тяжелой рабочей недели не получится. Чтобы полностью восстановиться, Американская академия сна советует четыре ночи подряд спать по 7-8 часов. И это действительно работает.

Еще один важный источник энергии - питание. Я просыпаюсь довольно рано. Готовлю легкий завтрак, чтобы не было тяжести в желудке. Уже пятый год вместо утреннего кофе пью аодзира - зеленый японский сок, содержащий много полезных элементов. Один день в неделю полностью отказываюсь от еды. В "день голода" не планирую важных задач, пытаюсь провести его на лайте", - рассказывает Юлия Кичила.

Правильно настроиться на рабочий день также помогает зарядка - сделать вакуум и планку, а затем принять контрастный душ.

"Благодаря этому выхожу из дома бодрой и полной сил", - делится бизнес-леди.

Я на первом месте

"У меня есть важное правило: никогда не забывать о себе. Чтобы сохранить свой ресурс и избежать выгорания, однажды я приняла решение - сначала я, а потом все остальное. Ошибается тот, кто считает это проявлением эгоизма", - отмечает владелица детских садов.

Любой психолог вам посоветует: чтобы иметь силы заботиться о других, сначала позаботьтесь о себе. Поэтому в графике уход за собой и спорт такие же важные дела, как и ведение бизнеса и семья.

Юлия Кичила (фото: instagram.com/yuliana_sergeevna)

"Расскажу еще одно правило, которое позволяет мне быть эффективной. Я всегда четко придерживаюсь временных рамок, отведенных на выполнение конкретного дела. Если деловая встреча должна длиться полтора часа, а человек опоздал на 20 минут - встреча будет короче на 20 минут. Уважайте себя и свое время. Несоблюдение графика – это стресс, усталость и плохое настроение. И это точно не пойдет на пользу вам и вашей работе", - советует Юлия.

Делайте перерывы и делегируйте свои полномочия

Чтобы уменьшить риск выгорания - делайте перерывы. Отдых поможет сохранить энергию и ясность мышления, позволит перезагрузиться.

"Я хорошо научилась отслеживать признаки усталости и эмоционального выгорания. Когда понимаю, что от работы уже дергается глаз, просто ставлю все на паузу и еду восстанавливать свой энергетический ресурс. Для этого мне нужно несколько дней, а в идеале – несколько недель. Для отдыха выбираю места, где меня никто не побеспокоит. Только в тишине могу услышать себя, что-то переосмыслить и понять", - делится бизнес-вумен.

Она добавляет, что в такие моменты появляется много мнений и инсайтов, которые она удачно внедряет в бизнес. Конечно, чтобы бизнес продолжал успешно работать, нужно научиться делегировать свои полномочия коллегам или ассистенту.

Научитесь говорить "нет"

Важно научиться понимать, в чем именно нуждается ваше ментальное или физическое тело. Я овладела этой наукой, поэтому с легкостью могу определить, чего хочу именно сегодня. Это и есть тот же баланс в жизни, который не дает выгореть.

Когда точно знаешь, чего хочешь - найдешь инструменты, необходимые для достижения желаемого. Также нужно поработать над умением говорить "нет", когда вас просят делать то, что вам делать не хочется.

Не берите на себя лишние обязанности, если это негативно скажется на вашем самочувствии. Отказ от лишних дел - это инвестиция в свое время и сохранение энергетического ресурса.

То же касается и отдыха. Если у вас есть выбор: в тишине почитать книгу или сходить с друзьями на концерт или прогулку - выбирайте то, чего вам хочется на самом деле.

Осознайте свои приоритеты и практикуйте вежливый, но решительный отказ. Никогда не оправдывайтесь. Скоро вы поймете, что жить вам стало легче.

Юлия Кичила (фото: instagram.com/yuliana_sergeevna)

Ищите новые способы восстановления ресурса

"Я стараюсь каждый день учиться новому, чтобы стать более эффективной в своей деятельности. Часто экспериментирую с разными методиками восстановления ресурса. Недавно начала заниматься большим теннисом и поняла, что этот вид спорта помогает сбросить стресс и прекрасно перезагружает усталую нервную систему. С интересом узнала, что регулярные тренировки на корте восстанавливают нейронные связи в мозге, что существенно ускоряет образование новых нервных клеток", - говорит Юлия.

К тому же теннис улучшает координацию, внимание, память и стимулирует развитие стратегического мышления. Это же находка для бизнесмена!

Чтобы сбросить лишнее напряжение, я иногда занимаюсь боксом или делаю физические упражнения в спортзале.

Медитация и дыхательные упражнения отлично прочищают мозг и помогают найти правильные решения для бизнеса. Обязательно находите время для увлечений и хобби.

Используйте все, что приносит позитив в жизни, ведь поддержка высокой эффективности - это не только о производительности на работе, но и о долгосрочном сохранении физического и эмоционального здоровья.