Успешные люди используют этот метод, чтобы повысить свою производительность в разы: как он работает

Что такое матрица Эйзенхауэра

Матрица Эйзенхауэра - это метод организации задач по уровню срочности и важности, помогающий эффективно приоритезировать важнейшую работу.

Хотя сам Дуайт Д. Эйзенхауэр, 34-й президент США, не создал этот метод, именно его концепцию использовал Стивен Кови, автор книги "7 привычек чрезвычайно эффективных людей". Он базировался на словах Эйзенхауэра о том, что "существует два вида проблем: срочные и важные - срочные не важны, а важные никогда не срочны".

Матрица Эйзенхауэра помогает разделить задачи на четыре категории:

Задания, которые необходимо выполнить первыми.

Задания, которые можно запланировать позже.

Задачи, которые следует делегировать.

Задания, которые можно удалить.

Эйзенхауэр был президентом США и очень хорошо знал, как важно разделить все государственные дела по приоритетам (фото: Википедия)

Как создать матрицу Эйзенхауэра

Нарисуйте квадрат, разделенный на четыре части.

Квадрант 1: Выполняйте. В первом квадранте размещаются задачи, которые являются как срочными, так и важными. Это задачи, которые следует выполнить немедленно, поскольку они имеют четкие последствия и влияют на долгосрочные цели.

Квадрант 2: Запланируйте. Второй квадрант содержит задачи, важные, но не срочные. Эти задачи влияют на ваши долгосрочные цели, но не требуют немедленного выполнения, поэтому их можно запланировать позже. Используйте различные методы управления временем, такие как принцип Парето или Помодоро, чтобы помочь выполнить эти задачи.

Квадрант 3: Делегируйте. Третий квадрант включает в себя задачи, которые являются срочными, но не важными. Эти задачи нужно выполнить сейчас, но они не влияют на долгосрочные цели, поэтому их можно делегировать другим членам команды.

Квадрант 4: Удалите. Четвертый квадрант содержит задачи, не являющиеся ни срочными, ни важными. Эти задачи только отвлекают и мешают добиваться целей, поэтому их можно удалить из списка дел.

Если вы разобрались в принципе этой матрицы, то уже поняли, что вам нужно делать только дела из первых двух квадрантов (фото: Википедия)

Как использовать метод Эйзенхауэра на практике

Цветовая кодировка для задач. Используйте четыре цвета для обозначения задач по уровню приоритета:

Зеленый: задача с высоким приоритетом.

Желтый: второй по приоритету.

Синий: третий по приоритету.

Красный: не приоритет.

Ограничь количество заданий до 10 на квадрант. Даже если у вас много задач, попробуйте ограничить их количество до 10 на каждый квадрант. Это поможет избежать перегрузки и обеспечит эффективное приоритезирование.

Сначала устраните ненужные задачи, затем приоритезируйте. Прежде всего, удалите задачи из четвертого квадранта, чтобы освободить время и ресурсы для важных задач из других квадрантов.